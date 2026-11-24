"Більше нагадували гангстерів": західне медіа жорстко розкритикувало зустріч Трампа, Сі і Путіна в Шеньчжені

Минулого тижня у китайському Шеньчжені зустрілися лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. При цьому лідери, які сукупно контролюють більшу частину світового ядерного арсеналу, виглядали радше як гангстери, ніж державні діячі.

Про це йдеться в матеріалі Чарльза Мура – відомого британського журналіста, колишнього головного редактора й чинного політичного оглядача газети The Telegraph. Свою статтю він назвав промовисто – "Трамп, Сі та Путін – троє маленьких чоловічків".

За словами Мура, досі незрозуміло, навіщо вони проводили цю зустріч, оскільки про жодні реальні рішення оголошено не було. Тож, можливо, цей саміт мав на меті лише символічну демонстрацію сили.

"Прості факти щодо сучасного розподілу сил пригнічують. З понад 12 000 ядерних боєголовок у світі трохи більше 11 000 належать Росії та США, кожна з яких має понад 5 000 боєголовок. Далі йде Китай із лише 620 боєголовками (Велика Британія має 225). Отже, ці троє глав держав могли б знищити нас усіх", – пише оглядач.

У своїй декларації вони "підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід розпочинати", але їхні запевнення не додають особливого заспокоєння. Вони більше нагадували "трьох найбільших гангстерів, ніж найвидатніших державних діячів світу", зазначає автор.

При цьому із них усіх Путін виглядав надто переоціненим. Його країна має найбільший ядерний арсенал, але за номінальним ВВП Росія посідає лише восьме місце у світі.

"Його присутність за столом переговорів зробила цю зустріч набагато загрозливішою, ніж будь-який двосторонній саміт між США та Китаєм. Путін веде, безперечно, найбільшу агресивну війну у сучасному світі; проте Америка та Китай вирішили підняти його на ще вищий рівень на світовій арені", – пише Мур.

Він нагадав, що у той час, коли відбувалася ця зустріч лідерів, "улюблений Керченський міст" Путіна, що з’єднує окупований Крим із материковою Росією, перебував під ударами Сил оборони України.

"Президент Трамп опублікував фотографію, на якій він і Путін тиснуть один одному руки, з підписом "Мій друг". Не можна забувати, наскільки це огидно і безпрецедентно для президента США", – наголосив журналіст.

Він також вказав на історичні паралелі – востаннє комбінація "Великої трійки" була представлена світові на Ялтинській та Потсдамській конференціях 1945 року. На першій із них Вінстон Черчилль і Франклін Рузвельт, а на другій – Клемент Еттлі та Гаррі Трумен зустрілися зі Сталіним. Ці зустрічі були сповнені історичної іронії, оскільки Сталін вбив навіть більше людей, ніж Гітлер, а саміти фактично затвердили його завоювання у Східній Європі, наголосив Мур.

"Проте можна сказати, що на обох зустрічах двоє з "Великої трійки" були добропорядними людьми. Вони дотримувалися конституційних норм і демократичних традицій своїх країн. Вони прагнули миру, а не особистої вигоди. Вони намагалися побудувати прийнятний післявоєнний лад. Незважаючи на численні кризи та деякі невдачі, їм це вдалося", – додав він.

При цьому жодного з "Великої трійки" у Шеньчжені не можна назвати доброю людиною. Путін не знає ані правди, ані милосердя – він є цілком руйнівною силою. Сі Цзіньпін, хоча, можливо, і є найменш засліпленим з цієї трійки, є найнепримиреннішим противником свободи в усьому світі.

"Він зруйнував довіру до відкритості Китаю до Заходу. Він заразив світ Covid. Він створив найдосконалішу в історії державу тотального нагляду", – зазначив Мур.

Що ж стосується Трампа, то він – найменш надійний і найменш суспільно-орієнтований союзник, який коли-небудь очолював західний світ. Він страждає від сильної заздрості до диктаторів, у його уявленні немає різниці між особистим збагаченням та інтересами держави.

"За винятком, можливо, щирої любові до публічних суперечок, він не володіє жодними республіканськими чеснотами. Боюся, що "Велика трійка" – це "маленькі великі люди", – резюмував автор.

Як повідомляв OBOZ.UA, за результатами тристоронньої зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) лідери США, КНР і РФ Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін узгодили коротку спільну декларацію. Про війни в Україні й Ірані, які почали двоє учасників перемовин, у документі не згадується.