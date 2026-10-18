"Безкарності не буде": що сказав Макрон в екстреному зверненні до французів на тлі масових протестів. Відео

У неділю, 18 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон екстрено звернувся до нації. Це сталось на тлі протестів у країні, зокрема у Парижі.

У своєму зверненні Макрон наголосив, що "безкарності не буде". І до усіх мародерів будуть застосовані жорстокі заходи.

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– Ті, хто грабував і нападав на урядові будівлі, повинні відповісти за свої злочини.

– Ми не повинні плутати мирних протестувальників з мародерами і учасниками безладів, адже є люди, які справедливо вважають, що ціни на паливо занадто високі. Це пов'язано з війною в Ірані.

– У нинішньому контексті префекти прийматимуть рішення спільно з мерами, щоб захистити наші міста, наші будинки та наші магазини, у тому числі – аж до заборони зборів, коли це необхідно та вжиття будь-яких необхідних заходів.

– Я закликаю всі політичні партії, професійні та профспілкові організації без жодної двозначності засудити будь-яке насильство та закликати до спокою. Кожен має взяти на себе відповідальність. Країні потрібні порядок та заспокоєння, а не ескалація.

– Прем'єр-міністр найближчими днями збере ці сили, щоб досягти ясних і публічних позицій.

– Ми не можемо просити нашу молодь вірити в майбутнє, не даючи їй можливості брати участь у виробленні рішень та сидіти за столом переговорів. Так, нам потрібно сісти за стіл та разом виробити рішення.

– Школярі, студенти, викладачі, представники організацій та профспілок, місцева влада та парламентарі вже цього тижня працюватимуть з урядом над конкретними пропозиціями. Прем'єр-міністр збере їх найближчими днями з цією метою.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на масштабні протести у Франції. Причиною ситуації, що склалася в країні, він назвав імміграцію.

Масові протести у Франції переростають у заворушення

У Франції шкільні протести, які почалися в середині вересня, переросли в масові заворушення. Учні виступали через нестачу вчителів і персоналу, переповнені класи, незадовільний стан шкільних будівель та виснажливий графік навчання.

Унаслідок сутичок постраждали десятки людей, зокрема правоохоронці. За даними французьких ЗМІ, станом на вечір 2 жовтня поліція затримала понад 5000 осіб, причому від 85% до 90% затриманих через блокування середніх шкіл були неповнолітніми.

У низці міст протести супроводжувалися вандалізмом і зіткненнями. Зокрема, у Нанті сталася пожежа в ліцеї Нельсона Мандели, через що евакуювали 160 учнів, а будівля зазнала значних пошкоджень

8 жовтня у Парижі на площі Бастилії відбулася чергова акція протесту, яка переросла в сутички з правоохоронцями. Демонстранти кидали в поліцейських каміння, бруківку та вуличні огорожі, а силовики застосовували сльозогінний газ і водомети.

Як писав OBOZ.UA, у французькому Ліможі під час масових протестів проти подорожчання життя підпалили історичну мерію.Полум’я охопило дах будівлі, зведеної наприкінці XIX століття, а її 43-метрова дзвіниця обвалилася, значною мірою зруйнувавши споруду.