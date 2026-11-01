Бельгія передала Болгарії перший протимінний корабель Tripartite, який використовує Україна

Бельгія передала Військово-морським силам Болгарії перший протимінний корабель типу Tripartite, який раніше перебував на озброєнні бельгійського флоту. Судно після зміни прапора отримало назву "Бриз" (Briz) і стане частиною програми посилення протимінних спроможностей болгарських ВМС.

Про це повідомляє видання Naval News. Також про це заявило Міністерство оборони Бельгії.

Церемонія передачі колишнього BNS Bellis відбулася 30 жовтня 2026 року на військово-морській базі Зебрюгге в Бельгії. Це перший із чотирьох бельгійських кораблів Tripartite, які планують передати Болгарії.

Загалом домовленості передбачають передачу болгарському флоту семи протимінних кораблів: чотирьох бельгійських і трьох нідерландських. Вони поступово поповнять склад ВМС Болгарії в межах тристороннього меморандуму про взаєморозуміння між країнами.

Протимінний корабель BNS Bel... Джерело: Jorn Urbain / Міністерство оборони Бельгії. Розгорнути

Передача має значення і для України. Болгарія допомагатиме навчати українські екіпажі, які вже використовують кораблі цього типу. Це дасть змогу обмінюватися досвідом експлуатації та посилювати взаємодію між флотами.

Крім того, нові кораблі можуть використовувати для охорони територіальних вод Болгарії та патрулювання Чорного моря. Це актуально на тлі російських атак на цивільні судна поблизу болгарського узбережжя.

Водночас Болгарія вже має досвід експлуатації Tripartite. До складу її ВМС раніше увійшли три кораблі цього типу: бельгійський M922 Myosotis, який у 2009 році отримав назву "Цибър", та два колишні нідерландські судна M856 Maassluis і M859 Hellevoetsluis, перейменовані у 2020 році на "Места" та "Струма".

Церемонія передачі протимінн... Джерело: Jorn Urbain / Міністерство оборони Бельгії. Розгорнути

У червні 2025 року Бельгія та Нідерланди передали Україні два протимінні кораблі цього типу. Колишні BNS Narcis та HNLMS Vlaardingen увійшли до складу українського флоту під назвами "Маріуполь" і "Мелітополь". Згодом до них приєднався ще один корабель – колишній HNLMS Makkum.

Кораблі цього типу призначені для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін. Їхній корпус виготовлений зі склопластику, що зменшує магнітну помітність судна та ризик спрацювання магнітних мін.

водотоннажність – 550-605 тонн;

довжина – 51,5 метра;

ширина – 8,96 метра;

осадка – 3,6-3,8 метра;

максимальна швидкість – 15 вузлів (близько 28 км/год);

дальність плавання – близько 3000 морських миль;

екіпаж – 30-45 осіб.

Для пошуку мін кораблі оснащені гідроакустичними станціями та дистанційно керованими підводними апаратами PAP 104, які використовують для обстеження й знешкодження вибухонебезпечних об’єктів.

Також на борту передбачене водолазне обладнання, декомпресійна камера та стрілецьке озброєння – до трьох кулеметів калібру 12,7 мм залежно від конфігурації.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Бельгія передасть Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Раніше цей процес сповільнили затримки в бельгійській програмі F-35, однак нові винищувачі вже почали надходити, що дозволяє розпочати передачу техніки Києву.