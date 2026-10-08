Барселону охопили масові протести: на вулицях звели барикади, відбулись сутички з поліцією, є поранені

У центрі Барселони масова акція на захист права на доступне житло переросла в заворушення та сутички з поліцією. Учасники протесту зводили барикади з контейнерів, велосипедів і будівельних матеріалів, підпалювали сміттєві баки та кидали в правоохоронців каміння і пляшки.

Про це повідомляє Euronews. За даними каталонської поліції, під час заворушень затримали 13 людей, зокрема неповнолітню, а 30 поліцейських дістали легкі травми.

У Барселоні протестували проти зростання орендної плати

Марш на захист житлових прав організував Союз орендарів спільно з іншими організаціями, які виступають за доступне житло. Учасники протесту вимагали від влади заходів для зупинки зростання орендної плати та боротьби зі спекуляціями на ринку нерухомості.

Десятки тисяч людей вийшли н... Джерело: Getty Images Розгорнути

За оцінкою поліції, у демонстрації взяли участь близько 20 тисяч людей. Організатори назвали значно більшу цифру – близько 120 тисяч учасників.

Акцію спочатку планували провести раніше, однак її перенесли через червоний рівень небезпеки та сильні дощі, які накрили Каталонію у вихідні.

Марш розпочався 5 жовтня близько 19:30 на площі Уркінаона. Учасники пройшли центральними вулицями Барселони, однак запланований маршрут довелося змінити, а завершити демонстрацію організатори мали на перетині Пасео-де-Грасія та Гран-Віа.

Учасники протестували проти... Джерело: Getty Images Розгорнути

Під час маршу учасники виступали проти різкого зростання орендної плати та спекуляції на ринку нерухомості і вимагали заходів, які гарантують доступ до житла. Протестувальники також закликали до загального страйку орендарів.

Представниця Союзу орендарів Карме Аркарасо перед початком маршу заявила, що їхня мета полягає в тому, щоб у координації з іншими секторами розпочати мобілізацію, здатну "паралізувати країну".

Протест відбувся на тлі політичної напруги навколо житлової політики Іспанії. Акція збіглася з оголошенням дострокових загальних виборів на 29 листопада та відбулася через кілька днів після провалу в Конгресі урядових декретів у сфері житлової політики.

Після завершення маршу почалися сутички

Марш проходив без серйозних інцидентів до тих пір, поки його не скасували близько 21:30. Поліція через гучномовці закликала учасників залишити район Пасео-де-Грасія та Гран-Віа, проте частина людей відмовилася розходитися.

Ситуація почалась загострюватися і врешті демонстранти стали кидати у співробітників каталонської поліції різні предмети.

Демонстранти кидали в поліцейських цеглу. Джерело: Getty Images

Групи людей у капюшонах жбурляли в правоохоронців каміння, скляні пляшки та інше, що потрапляло під руки. На вулицях мітингувальники почали зводити барикади, для яких використовували сміттєві контейнери, паркани, велосипеди та матеріали з розташованих поблизу будівельних майданчиків.

Групи людей у капюшонах жбур... Джерело: Getty Images Розгорнути

Близько 22:15 поліцейські почали розганяти групи людей, які вступили з ними в сутички. Заворушення поширилися на район площі Каталонії та вулиці Ла-Рамбла.

Під час розгону поліція застосовувала, зокрема, гранатомети з пінними боєприпасами.

Співробітники поліції в екіп... Джерело: Getty Images Розгорнути

За ніч зафіксували 22 пожежі

Заворушення тривали приблизно до опівночі. Каталонська поліція повідомила про 28 барикад і 22 пожежі, які виникли під час зіткнень.

Протестувальники підпалювали... Джерело: Getty Images Розгорнути

Для гасіння вогню пожежникам Барселони довелося працювати в супроводі поліцейського підрозділу. Унаслідок заворушень також пошкодили міську інфраструктуру та транспортні засоби.

Зокрема, на вулиці Касп пожежа в сміттєвому контейнері пошкодила припаркований автомобіль.

13 людей затримали, 30 поліцейських отримали травми

У вівторок, 6 жовтня, каталонська поліція повідомила про затримання 13 людей за порушення громадського порядку. Серед них – 12 дорослих чоловіків і неповнолітня дівчина.

Поліція затримує учасника протесної акції. Джерело: Getty Images

Крім того, під час сутичок 30 співробітників каталонської поліції дістали легкі травми під. Інформації про кількість постраждалих серед протестувальників наразі немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про дострокові парламентські вибори, призначивши їх на 29 листопада. Він вирішив розпустити парламент після того, як уряд не зміг провести через Конгрес два декрети щодо житла, а його коаліція втратила необхідну підтримку.