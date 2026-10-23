Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві: що відомо

Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата через підозру у шпигунстві. Рішення ухвалили на підставі інформації, зібраної австрійськими органами безпеки.

Йдеться про трьох представників російського посольства у Відні та дипломата, який працював в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Усі четверо мають залишити країну, повідомляє heute.

Чому Австрія висилає російських дипломатів

Як повідомило Міністерство закордонних справ Австрії, рішення про вислання чотирьох російських представників ухвалили на підставі даних австрійських органів безпеки.

У заяві відомства зазначається, що дипломатів звинувачують у діяльності, несумісній із їхнім дипломатичним статусом. Водночас конкретних дій, у яких підозрюють росіян, не уточнили.

Троє дипломатів із посольства Росії у Відні

Рішення стосується трьох дипломатів російського посольства у Відні. Їх оголосили персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Це означає, що вони мають залишити Австрію.

Країну залишить і дипломат Росії в ОБСЄ

Ще один російський представник працював у віденському офісі Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Він входив до російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями.

Його також звинуватили в діяльності, несумісній із дипломатичним статусом, оголосили персоною нон грата та зобов’язали залишити Австрію.

Австрія вже висилала російських дипломатів

Це не перший випадок вислання російських дипломатів з Австрії. Попередні такі заходи Відень вжив навесні.

Нова дипломатична суперечка виникла на тлі підозр у шпигунстві. Водночас австрійське Міністерство закордонних справ не оприлюднило додаткових подробиць щодо висновків органів безпеки та конкретних дій, які інкримінують чотирьом російським дипломатам.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз розглядає можливість посилення обмежень і перевірок для російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у Європі. Пересування та діяльність представників Росії опинилися під пильною увагою держав-членів, оскільки деякі атаки безпосередньо приписують Москві.