"Адекватна відповідь": Литва може повністю закрити кордон з Росією за прикладом Естонії

Литва не виключає можливості повністю закрити кордон із Росією, якщо спроби дестабілізації в регіоні продовжаться. Президент країни Гітанас Науседа назвав рішення Естонії припинити роботу всіх прикордонних пунктів із грудня адекватною відповіддю на загрозу диверсій.

Водночас він наголосив, що Вільнюс має враховувати особливий статус країни як транзитної для Калінінграда. Окрім цього, Литва запропонувала США пакет заходів для постійного розміщення американських військ на своїй території, повідомляє LRT.

Литва може наслідувати приклад Естонії

Науседа заявив, що рішення Естонії закрити всі прикордонні пункти з Росією є цілком зрозумілим. За його словами, країна зіткнулася зі зухвалими спробами саботажу, які створюють небезпечний прецедент для всього регіону.

"Рішення Естонії адекватне. Естонія стикається з дуже зухвалими спробами, які можна назвати актами саботажу. По суті це силові дії, що створюють дуже небезпечний прецедент. Це не новина для регіону, тому рішення Естонії здається мені цілком зрозумілим", – заявив президент журналістам у понеділок.

Він не виключив, що Литва також може вдатися до аналогічних заходів, якщо ситуація в регіоні погіршуватиметься. Водночас, за словами Науседи, під час ухвалення такого рішення необхідно враховувати, що Литва є транзитною країною для Калінінграда.

"Однак, якщо спроби дестабілізувати ситуацію в регіоні продовжаться, відповідь має бути, а Росія не розуміє, коли ми не реагуємо на її дії. Вона вважає це ознакою слабкості. Якби подібні дії мали місце, ми, безумовно, подумали б про заходи, які б запобігли їм", – пояснив президент.

Чому Естонія закриває кордон із Росією

Естонія вирішила закрити всі прикордонні пункти з Росією з грудня після того, як запобігла спробі підпалу підприємства з виробництва безпілотників, пов'язаного з російською військовою розвідкою (ГРУ).

За повідомленням відомства, у суботу ввечері ГРУ здійснило спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові безпілотники.

Спробу нападу зафіксували в районі Вімсі, на північ від Таллінна. У зв'язку з цим сили безпеки затримали вісьмох громадян Латвії.

Прем'єр-міністр Естонії Крістіан Міхал назвав інцидент частиною ширшої гібридної війни, яку Росія веде проти Європи, щоб знизити підтримку України та послабити тиск на Москву.

Науседа також повідомив, що про рішення Естонії його поінформував прем'єр-міністр Крістіан Міхал.

Литва пропонує США постійно розмістити війська

Окремо президент Литви прокоментував переговори зі Сполученими Штатами щодо постійного розміщення американських військових у країні. За його словами, Вільнюс уже підготував пакет пропозицій і готовий зробити значний внесок у збільшення чисельності американського контингенту.

"Ми сформулювали наші пропозиції, те, як ми уявляємо собі і якою мірою готові зробити свій внесок у кількісно значне збільшення чисельності американських військ, і що це розгортання буде не на ротаційній, а на постійній основі. Ми знаходимося в процесі, говорити про якісь результати сьогодні поки що зарано. Однак я можу запевнити вас, що наші пропозиції є дуже серйозними і, що найважливіше, ми серйозно підходимо до їх реалізації", – заявив Науседа журналістам у Пабраді.

Він додав, що американські військові та керівництво США можуть оцінити прогрес, якого Литва досягла за короткий період. За його словами, військова інфраструктура країни щомісяця адаптується до найвищих стандартів, щоб американські військові та солдати союзників могли проводити повномасштабні навчання.

Науседа також наголосив, що нинішня ротація американських військ не буде одноразовою. За його словами, існує план подальших ротацій, хоча зазвичай про такі заходи не оголошують на тривалий період наперед.

Коли до Литви прибудуть американські батальйони

У понеділок міністр національної оборони Литви Робертас Каунас підтвердив радіостанції LRT, що країна вже передала США пакет пропозицій щодо створення постійної американської військової бази.

Науседа раніше повідомив, що з середини листопада до Литви знову направлять два американські батальйони. За його словами, таким чином адміністрація США повністю виконає свої зобов'язання щодо розміщення військових сил у країні.

Наприкінці вересня під час візиту до США Каунас повідомляв, що до Литви прибудуть два батальйони американських військових. Один із них буде важким, а інший – інженерним. Наприкінці жовтня до країни вже прибуло понад 200 американських військовослужбовців.

Після завершення ротації на початку червня з Литви почали виводити понад тисячу американських солдатів і військової техніки. Зазвичай після однієї ротації відбувалася наступна, однак цього разу прибуття нової групи затрималося.

Після вторгнення Росії в Україну чотири роки тому Вашингтон розпочав регулярну ротацію військ у країнах Балтії та Польщі. Важкі батальйони США перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, Естонія з 1 грудня 2026 року закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Цей крок пов’язаний із діяльністю російської військової розвідки ГРУ та спробами дестабілізувати ситуацію в Естонії.