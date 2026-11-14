"Абсолютно обурливо": у Фінляндії відповіли на вимогу РФ про її вихід із НАТО

Російські вимоги щодо скорочення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу є неприйнятними, а Фінляндія не збирається обмежувати власну діяльність в інтересах Москви. У Гельсінкі вважають, що такими заявами Кремль перевіряє готовність США та Європи поступатися російському тиску.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв’ю журналістам у п’ятницю, 13 листопада, повідомляє Bloomberg. Він назвав "абсолютно обурливою" саму пропозицію про вихід Фінляндії з НАТО та наголосив, що такі питання не можуть бути предметом переговорів.

Фінляндія відповіла на вимогу РФ

"Росія хоче, щоб європейські країни НАТО обмежили власні операції на користь російських інтересів, але такі речі не можуть бути предметом переговорів", – заявив Хяккянен.

Ці слова стали реакцією фінського міністра на публікацію німецького видання Bild про те, що Росія запропонувала створити нову архітектуру безпеки в Європі, яка, зокрема, передбачає вихід Фінляндії з НАТО та виведення військових баз Альянсу з країн Балтії.

"Сама думка про таке – абсолютно обурлива, – наголосив Хяккянен. – Росія це чудово розуміє".

Водночас Bloomberg зазначає, речник Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю заперечив, що Москва висувала вимогу щодо виходу Фінляндії з НАТО. За його словами, йому про таку пропозицію невідомо і вона не була частиною обговорень.

У Фінляндії попередили про стратегію Кремля

Хяккянен заявив, що останніми днями Росія намагається перевірити, наскільки США та Європа готові до поступок.

"Цілком очевидно, що Росія не налаштована серйозно на мирні переговори; натомість вона розширює свої вимоги – від питань, пов’язаних із війною в Україні, до зміни архітектури європейської безпеки на вигідніших для себе умовах", – сказав фінський міністр.

Він також застеріг західних політиків від російської тактики зміщення вимог під час переговорів, зазначивши, що це давня російська стратегія, та закликав не піддаватися на блеф Кремля.

"Усім західним політикам варто звернути увагу на те, що це частина давньої російської психологічної стратегії: постійно змінювати правила гри під час переговорів, роблячи їх невигідними для нас. Ми не повинні піддаватися на цей блеф", – заявив Хяккянен.

Фінляндія, яка понад століття тому була частиною Російської імперії та двічі воювала зі східним сусідом, вступила до НАТО у 2023 році – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер країна охороняє понад половину сухопутного кордону Альянсу з Росією.

Як повідомляв OBOZ.UA, представники країни-агресорки Росії під час неофіційних переговорів щодо завершення війни в Україні висунули низку вимог, які стосуються безпеки всієї Європи. Зокрема, Москва вимагає виходу Фінляндії з НАТО та відмови від розміщення баз Альянсу в країнах Балтії. Про таке написав BILD, посилаючись на власні джерела. За даними видання, ці пропозиції також представили європейцям під час переговорів в Абу-Дабі.