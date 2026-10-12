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"Звісно, всі незадоволені": спікер Джонсон всупереч Трампу назвав причину високих цін на паливо. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"Звісно, всі незадоволені": спікер Джонсон всупереч Трампу назвав причину високих цін на паливо. Відео
За словами Джонсона, питання щодо Ормузької протоки досі не вирішене. Джерело: facebook.com/SpeakerJohnson

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що високі ціни на пальне пов’язані із ситуацією в Ормузькій протоці. Він наголосив, що проблема не зумовлена політичним курсом країни чи перебуванням республіканців при владі.

За словами Джонсона, питання щодо Ормузької протоки досі не вирішене. Він також визнав, що цінами на пальне незадоволені всі.

Джонсон пов’язав ціни на пальне із ситуацією в Ормузькій протоці

Майк Джонсон прокоментував невдоволення високими цінами на пальне та заявив, що причиною є ситуація в Ормузькій протоці, де питання досі залишається невирішеним.

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"Усі, звісно, невдоволені цінами на пальне, але це не пов’язано з політичним курсом. Це не пов’язано з перебуванням республіканців при владі. Це пов’язано з ситуацією в Ормузькій протоці. Там питання ще не вирішене", – сказав спікер Палати представників США.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".

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