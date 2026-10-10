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Зривав дахи й валив дерева: у США пронісся ураган "Ісайас", понад 860 тис. людей залишилися без світла. Фото і відео

Катя ПомазанКатя Помазан
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Зривав дахи й валив дерева: у США пронісся ураган "Ісайас", понад 860 тис. людей залишилися без світла. Фото і відео
Будинок зазнає впливу сильних вітрів та штормового нагону. Джерело: AFP.

Ураган "Ісайас" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки у США, спричинивши масштабні перебої з електропостачанням і руйнування. Станом на 10 жовтня без світла залишилися понад 860 тисяч споживачів, найбільше – у Флориді та Алабамі.

"Ісайас" досяг узбережжя Флориди поблизу Дестіна приблизно о 20:30 у п’ятницю, 9 жовтня, за місцевим часом. Про це повідомляють видання The Guardian та Daily Mail.

На момент виходу на сушу він мав другу категорію за шкалою Саффіра – Сімпсона, а швидкість стійкого вітру сягала 105 миль на годину – приблизно 169 км/год.

Приблизно через пів години швидкість вітру знизилася до 85 миль на годину, або близько 137 км/год. Однак стихія продовжила рух углиб південного сходу США, супроводжуючись сильними поривами вітру та зливами.

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У Пенсаколі, штат Флорида, вітер зірвав дах готелю Rest and Relax Inn. Відеозаписи також зафіксували пошкодження даху автозаправної станції Cumberland у місті Креств’ю: конструкцію зірвало та перекинуло на паливні колонки.

На узбережжі спостерігалися високі хвилі та підтоплення. Відео, зняті очевидцями, показують, як вода наближається до прибережних споруд, а сильний вітер розгойдує дерева та розкидає уламки.

За даними PowerOutage.us, які навів The Guardian, станом на 10 жовтня понад 860 тисяч споживачів у США залишилися без електропостачання. Найбільше відключень зафіксували у двох штатах, які опинилися на шляху стихії.

Зокрема, у Флориді без світла залишилися 436 745 споживачів, в Алабамі – 316 366, а в Джорджії – 87 334. Відключення також реєстрували в інших штатах, зокрема у Вашингтоні, Каліфорнії, Техасі та Огайо.

Через негоду в регіоні скасували сотні авіарейсів. Аеропорти Пенсаколи та Дестін – Форт-Уолтон-Біч у Флориді припинили роботу через наслідки урагану.

Зривав дахи й валив дерева: у США пронісся ураган ''Ісайас'', понад 860 тис. людей залишилися без світла. Фото і відео

Прогноз погоди для Мобіла, штат Алабама, та прилеглих районів: загроза руйнівних вітрів. Джерело: Х.

Національна метеорологічна служба США попередила про загрозу небезпечного штормового припливу на ділянці узбережжя від острова Дофін в Алабамі до району Суванні у Флориді. У деяких місцях рівень води міг піднятися на 1-5 футів – приблизно на 30-152 сантиметри, особливо якщо пік припливу збігатиметься з високою водою.

Зривав дахи й валив дерева: у США пронісся ураган ''Ісайас'', понад 860 тис. людей залишилися без світла. Фото і відео

Чоловік йде крізь вітер і дощ, поки ураган "Ісайяс" проходить через Пенсаколу. Джерело: Джо Редл.

Губернаторка Алабами Кей Айві також попередила жителів штату про сильний вітер, інтенсивні опади та можливе утворення супутніх торнадо. Вона закликала стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися рекомендацій місцевої влади.

Зривав дахи й валив дерева: у США пронісся ураган ''Ісайас'', понад 860 тис. людей залишилися без світла. Фото і відео

Пара п’є пиво у вестибюлі готелю. Джерело: Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю ввечері, що федеральні посадовці уважно стежать за розвитком ситуації.

Зривав дахи й валив дерева: у США пронісся ураган ''Ісайас'', понад 860 тис. людей залишилися без світла. Фото і відео

Жінка визирає з дверей готелю Residence Inn. Джерело: Джо Редл.

"Ісайас" став першим ураганом атлантичного сезону 2026 року, який досяг території США, і найпотужнішим серед названих штормів, що вийшли на сушу в країні цього сезону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що потужний шторм накрив північний схід США цими вихідними, залишивши десятки тисяч споживачів без електрики та спричинивши серйозні перебої в авіасполученні. Унаслідок падіння дерев загинула одна людина, ще четверо, серед них діти, дістали травми.

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