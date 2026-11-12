Зрада на $81 млрд: чому розлучення голови Nvidia може стати найдорожчим в історії і як виглядає його дружина. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Абу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимКалькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуІлюстрація - учасники мітингу на підтримку УкраїниУ Німеччині посилили покарання для українських біженців: кому скоротять виплати на 30%Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збито
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Зрада на $81 млрд: чому розлучення голови Nvidia може стати найдорожчим в історії і як виглядає його дружина. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
2,0 т.
Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia Corp., на конференції у Берліні (Німеччина). 21 жовтня 2026 року. Джерело: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Особистий скандал навколо генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга переріс у предмет фінансових спекуляцій: на платформі Polymarket почали робити ставки на можливе розлучення мільярдера з дружиною Лорі. Потенційний поділ статків подружжя вже породив припущення про компенсацію в розмірі близько $81 млрд, що могло б зробити це розлучення одним із найдорожчих в історії.

Про це повідомляє Cybernews. Приводом для цього стали повідомлення про особисте життя Хуанга, який, за даними ЗМІ, зізнався дружині у невірності з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

За перші 48 годин після запуску ринку користувачі поставили на можливе розлучення понад $220 тис. Суми та ймовірності ставок змінюються залежно від активності учасників.

Скільки може коштувати розлучення Дженсена Хуанга

У соціальних мережах почали активно обговорювати подружжя та те, яку частину статків мільярдера могла б отримати його дружина Лорі в разі розлучення. У дописі на своїй сторінці в X представники Polymarket припустили, що сума потенційного поділу майна може наблизитися до $81 млрд.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
12,1 т.
Популярність Рубіо зростає серед республіканців в контексті наступних президентських виборів – Politico
12,1 т.
Популярність Рубіо зростає серед республіканців в контексті наступних президентських виборів – Politico
Софія ЗакревськаСофія Закревська
11,4 т.
У США солдат почесної варти привселюдно зробив зауваження Гегсету через непристойну поведінку біля меморіалу. Відео
11,4 т.
У США солдат почесної варти привселюдно зробив зауваження Гегсету через непристойну поведінку біля меморіалу. Відео
Надія ДанищукНадія Данищук
11,0 т.
США хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу для завершення війни, – Зеленський
11,0 т.
США хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу для завершення війни, – Зеленський

Статки Хуанга оцінюються більш ніж у $155 млрд. Після появи новин про роман вони скоротилися приблизно на 4%, через що він став лідером за втратою капіталу серед учасників топ-10 рейтингу мільярдерів Forbes, хоча він і зберіг своє місце в десятці найбагатших людей світу.

Інші користувачі соцмереж також долучилися до обговорення можливих наслідків для пари. Зокрема, сайт для ставок Thrill.com іронічно назвав Лорі "найкращою інвесторкою всіх часів", опублікувавши жартівливий графік її капіталу до та після можливого розлучення.

Зрада на $81 млрд: чому розлучення голови Nvidia може стати найдорожчим в історії і як виглядає його дружина. Фото

Допис Thrill.com в соцмережі X. Джерело: Скриншот

Які шанси на розлучення оцінюють на Polymarket

На платформі відкрили два основні варіанти ставок: чи розлучаться Дженсен і Лорі Хуанг до 31 грудня 2026 року або до 31 березня 2027-го.

За даними Polymarket, імовірність першого сценарію оцінювалася приблизно у 10%, другого – у 18%. Водночас ці показники не є прогнозом експертів: вони формуються виключно на основі ставок користувачів і змінюються разом із попитом і пропозицією.

Щоб учасники отримали виплати за відповідним результатом, Дженсен або Лорі мають офіційно подати заяву на розлучення або публічно оголосити про остаточний намір розірвати шлюб.

Зрада на $81 млрд: чому розлучення голови Nvidia може стати найдорожчим в історії і як виглядає його дружина. Фото

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг та його дружина Лорі. Джерело: X/Polymarket

Чим закінчувалися найдорожчі розлучення мільярдерів

Ситуацію Хуанга в соцмережах уже порівнюють із гучними розлученнями інших представників технологічної індустрії.

Зокрема, після розлучення із засновником Amazon Джеффом Безосом його колишня дружина Маккензі Скотт отримала приблизно 25% акцій компанії. На той момент їхня вартість перевищувала $38 млрд.

Ще один відомий приклад – розлучення засновника Microsoft Білла Гейтса та Мелінди Френч Гейтс. У межах поділу спільних активів вона отримала близько $76 млрд.

Нагадаємо, компанія Nvidia розпочала внутрішнє розслідування щодо зв’язків свого генерального директора Дженсена Хуанга з бізнесвумен Еліс Хуанг, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Також керівник компанії визнав, що мав із нею роман, і перепросив перед дружиною та дітьми.

Як писав OBOZ.UA, у мережі з’явилися фотографії Еліс Хуанг. Жінку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю та пов’язують із романом із генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

Схожі теми
розлученняскандалиСША
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!