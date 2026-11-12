Зрада на $81 млрд: чому розлучення голови Nvidia може стати найдорожчим в історії і як виглядає його дружина. Фото

Особистий скандал навколо генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга переріс у предмет фінансових спекуляцій: на платформі Polymarket почали робити ставки на можливе розлучення мільярдера з дружиною Лорі. Потенційний поділ статків подружжя вже породив припущення про компенсацію в розмірі близько $81 млрд, що могло б зробити це розлучення одним із найдорожчих в історії.

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Про це повідомляє Cybernews. Приводом для цього стали повідомлення про особисте життя Хуанга, який, за даними ЗМІ, зізнався дружині у невірності з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

За перші 48 годин після запуску ринку користувачі поставили на можливе розлучення понад $220 тис. Суми та ймовірності ставок змінюються залежно від активності учасників.

Скільки може коштувати розлучення Дженсена Хуанга

У соціальних мережах почали активно обговорювати подружжя та те, яку частину статків мільярдера могла б отримати його дружина Лорі в разі розлучення. У дописі на своїй сторінці в X представники Polymarket припустили, що сума потенційного поділу майна може наблизитися до $81 млрд.

Статки Хуанга оцінюються більш ніж у $155 млрд. Після появи новин про роман вони скоротилися приблизно на 4%, через що він став лідером за втратою капіталу серед учасників топ-10 рейтингу мільярдерів Forbes, хоча він і зберіг своє місце в десятці найбагатших людей світу.

Інші користувачі соцмереж також долучилися до обговорення можливих наслідків для пари. Зокрема, сайт для ставок Thrill.com іронічно назвав Лорі "найкращою інвесторкою всіх часів", опублікувавши жартівливий графік її капіталу до та після можливого розлучення.

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Які шанси на розлучення оцінюють на Polymarket

На платформі відкрили два основні варіанти ставок: чи розлучаться Дженсен і Лорі Хуанг до 31 грудня 2026 року або до 31 березня 2027-го.

За даними Polymarket, імовірність першого сценарію оцінювалася приблизно у 10%, другого – у 18%. Водночас ці показники не є прогнозом експертів: вони формуються виключно на основі ставок користувачів і змінюються разом із попитом і пропозицією.

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Щоб учасники отримали виплати за відповідним результатом, Дженсен або Лорі мають офіційно подати заяву на розлучення або публічно оголосити про остаточний намір розірвати шлюб.

Чим закінчувалися найдорожчі розлучення мільярдерів

Ситуацію Хуанга в соцмережах уже порівнюють із гучними розлученнями інших представників технологічної індустрії.

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Зокрема, після розлучення із засновником Amazon Джеффом Безосом його колишня дружина Маккензі Скотт отримала приблизно 25% акцій компанії. На той момент їхня вартість перевищувала $38 млрд.

Ще один відомий приклад – розлучення засновника Microsoft Білла Гейтса та Мелінди Френч Гейтс. У межах поділу спільних активів вона отримала близько $76 млрд.

Нагадаємо, компанія Nvidia розпочала внутрішнє розслідування щодо зв’язків свого генерального директора Дженсена Хуанга з бізнесвумен Еліс Хуанг, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Також керівник компанії визнав, що мав із нею роман, і перепросив перед дружиною та дітьми.

Як писав OBOZ.UA, у мережі з’явилися фотографії Еліс Хуанг. Жінку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю та пов’язують із романом із генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом.