Зниклу 16-річну українку знайшли мертвою у Нідерландах: тіло виявили у воді

У нідерландському місті Воркум, що в провінції Фрисландія, у середу, 11 листопада, знайшли мертвою зниклу українку Аліну Алєксєєву. Її тіло виявили у воді біля вулиці Долтевал (Doltewâl) – неподалік місця, де її востаннє бачили.

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Про це повідомляє Hart van Nederland. Представник правоохоронців підтвердив загибель дівчини в коментарі газеті Leeuwarder Courant.

Що відомо про зникнення

Аліна зникла ввечері в понеділок, 9 листопада. Вона пішла до магазину, але додому так і не повернулася. Близько 21:00 її востаннє бачили на вулиці Долтевал у Воркумі.

Після зникнення поліція оприлюднила орієнтування з прикметами дівчини. Вона була худорлявої статури, зі світлою шкірою та світлим волоссям із рудуватим відтінком. Зріст становив від 1,60 до 1,65 метра. Ймовірно, на ній були темна куртка, джинси та худі з капюшоном.

Як проходили пошуки

У середу вранці до пошукової операції залучили численні екстрені служби та підводний дрон. Напередодні територію обстежували з повітря за допомогою поліцейського гелікоптера.

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Тіло Аліни знайшли у воді біля вулиці Долтевал у середу вдень. Наразі правоохоронці встановлюють обставини її смерті.

Водночас у поліції повідомили, що поки не виявили жодних ознак кримінального злочину.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку сильна течія віднесла у відкрите море під час купання. Дівчинка зникла 19 червня поблизу села Сичавка, коли плавала на надувному крузі разом із прабабусею. Її тіло виявили 7 липня біля берега міста Південне – після майже трьох тижнів пошуків, до яких залучали водолазів, рятувальників і фахівців безпілотних систем.

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