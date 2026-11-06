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Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
474
Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео
Погроми у Франції тривають. Джерело: Chris Packer/Facebook, колаж OBOZ.UA

У Франції в четвер, 5 листопада, за даними правоохоронців країни, загалом відбулося 200 демонстрацій практично у всіх містах. В акціях протесту прийняли участь щонайменше 575 тисяч осіб, причому переважна більшість мітингів "пройшла відносно мирно", заявив міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс. Проте французька поліція була "змушена застосувати сльозогінний газ та кийки" у Парижі та Ліоні, у Нанті та Ренні. Так чи так, у всіх містах Франції на день закрилися школи, частково зупинявся громадський транспорт, та відомо про "арешт агітаторів, які розгромили готель" у столиці.

В L'intersyndicale, групі основних профспілок Франції, що взяла на себе організацію протестів, дещо інші числа. За їх даними, у четвер на вуличні протести "вийшло від мільйона до 1,6 млн людей". У будь-якому випадку – мільйон чи лише 575 тисяч – це більше, ніж будь-коли, починаючи з вересневих заворушень.

Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Надзвичайний рівень насильства

За словами Лорана Нуньєса, переважна більшість з 200 офіційних акцій протесту "пройшла мирно", але в деяких випадках "поліція зіткнулася з надзвичайним рівнем насильства" з боку деяких учасників заворушень. Причому не під час акцій, а вже після завершення мітингів.

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Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Так, в Парижі поранено одного офіцера поліції, в якого кинули коктейль Молотова. Цей інцидент правоохоронцями кваліфіковано як "замах на вбивство".

Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Офіційно акції починались і закінчувалися вдень. З наближенням вечора та завершенням демонстрацій поліція починала застосовувати сльозогінний газ та кийки (раніше також використовувались світлошумові гранати, але вони досі під забороною через інцидент з пораненням дитини).

За даними правоохоронців, по всій країні заарештовано 565 осіб. Відомо, що в Парижі поранення отримали четверо поліцейських та один жандарм. Всього на вулицях країни намагаються охороняти порядок під час демонстрацій 70 тисяч поліцейських та жандармів, включно з елітними підрозділами.

Що передувало

Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Ще минулого тижня Францію та низку інших європейських країн накрила чергова, як вважається, вже третя хвиля протестів. Учасники масових заворушень продовжують виходити на вулиці міст нібито через зростання вартості життя, падіння рівня державних послуг і соціальну нерівність.

Так, по всій території Франції 31 жовтня близько 320 тис. людей взяли участь у 150 акціях.

Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Правоохоронці недаремно останнім часом постійно додають до слова "протести" слово "мирні". Справа у тому, що переважна більшість з них у перших двох хвилях супроводжувалась насильством, погромами, пограбуваннями та вандалізмом.

Як повідомляв OBOZ.UA, на відміну від Франції та Німеччини, в Італії протести з погромами припинились взагалі. І вже цими вихідними в країні було спокійно. Це стало результатом жорстких та оперативних заходів уряду Джорджі Мелоні, які кардинально змінили правила гри для протестувальників і заблокували повторення масштабного насильства.

Знову погроми: у Франції на загальний страйк вийшли до мільйона осіб. Фото і відео

Протести у Франції. Джерело: Chris Packer/Facebook

Ситуацію на італійських вулицях вдалося миттєво стабілізувати за допомогою всього чотирьох нових інструментів безпеки.

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