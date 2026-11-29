Як відомо, у Норвегії дуже суворий, холодний клімат. Але в цій країні лише 50 відсотків будівель підключені до централізованого опалення, причому переважна більшість – це лікарні, культурні, освітні та офісні будівлі. Решта гріється за рахунок електроенергії. Причому в приватних оселях немає ані батарей, ані камінів, але скрізь є кондиціонери. Та то не звичайні кондиціонери, а саме частини системи опалювання. Головний принцип – у мінімальних витатах енергії та максимально ефективному утримуванні її всередині оселі.

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Уряд Норвегії оголосив про мету досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року, та схоже, що досягне її раніше. Справа у тому, що восьмий найбільший експортер нафти у світі воліє обігріватися не за рахунок нафти і газу, а за допомогою електроенергії, розповідають в Norwegian Energy.

Як це працює

По всій країні на домогосподарства припадає трохи більше половини загального споживання електроенергії, причому переважна більшість – саме на опалення та охолодження осель в Норвегії. На промисловість та на сектор послуг – по 25 відсотків, що залишились.

Опалення і охолодження не даремно вказані разом – це єдина система, що працює влітку і взимку. В основі системи полягають повітряні теплові насоси. Зовнішній блок системи забирає тепло з вуличного повітря, а внутрішній передає його в кімнати. На відміну від електрообігрівачів, до яких звикли ми, таке обладнання не генерує тепло напряму, а переносить його з одного середовища в інше.

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Це так звана система припливно-витяжної вентиляції. Вона забирає тепло у відпрацьованого повітря, що виходить назовні, і підігріває ним свіжий потік із вулиці. Завдяки цьому на кожну спожиту одиницю електроенергії насос здатний віддавати в дім у кілька разів більше теплової енергії, зберігаючи ефективність навіть у сильний мороз.

За статистикою, у Норвегії встановлено вже понад мільйон теплових насосів.

Також для опалення активно використовується "електропідлога". Це вже більш звичні нам електрокаміни, але не переносні, а вже вбудовані у підлогу. Вони прогрівають бетонну основу підлоги, а оскільки бетон дуже поганий провідник тепла, один раз нагрітий, він дуже повільно охолоджується.

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Завдяки цьому "електропідлоги" використовують у рази менше електроенергії, ніж звичні нам радіатори – і при цьому не "висушують" повітря.

Замість електро- норвежці воліють використовувати справжні каміни. Загалом щорічне використання біоенергії в Норвегії зросло з приблизно 9,1 ТВт⋅год у 1990 до 17,6 ТВт⋅год у 2024 році. У зазначених показниках спалювання деревини в домогосподарствах забезпечує трохи більше 6,5 ТВт⋅год.

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Загальний підхід

Для того, щоб теплові насоси та електричні підлоги давали достатньо тепла взимку, в сучасному житловому будівництві Норвегії особливу увагу приділяють надійній теплоізоляції. Норвежці ретельно утеплюють зовнішні стіни, дах і підлогу. В країні немає будинків без енергоефективних вікон та майже герметичних дверей без щілин.

Як розповідав OBOZ.UA, в нашій системі опалення будинків радіатори виділяють тепло двома способами: випромінюванням та конвекцією, тобто рухом теплого повітря вгору. Таким чином полиця, розміщена над радіатором, може розсіювати потік теплого повітря та направляти його в кімнату, а не до стелі.

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Це, звісно, не спосіб заощадити на опаленні, оскільки кількість виробленого тепла буде однаковою. Але свій ефект він дає. Хоча тут все залежить від таких факторів, як конструкція радіатора, розмір полиці та кількість вільного простору навколо неї.

Хоча взимку навіть у кімнатних рослин настає період спокою, вони не просто надалі потребують ретельного догляду – в холодну пору року потрібно стежити за ними особливо пильно. Адже умови утримання домашньої зелені сильно погіршують нестача денного світла та увімкнене опалення.