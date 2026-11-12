Жінка ''без минулого'': спливла скандальна деталь про китайську шпигунку, яка закрутила роман з директором Nvidia

Біографія Еліс Хуанг, яку підозрюють у зв'язках з китайською розвідкою та романі з гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, виявилася сповненою загадок. Журналісти не змогли підтвердити більшість відомостей про її освіту, кар'єру та особисте життя, а нинішнє місцеперебування жінки "без минулого" – невідоме.

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Про це повідомляє The Washington Post. Її історія привернула увагу не лише через особистий зв'язок із керівником технологічного гіганта, а й через підозри щодо можливого обходу американських обмежень на постачання чипів до Китаю.

Біографія Хуанг залишається загадкою

За інформацією видання, спроби журналістів перевірити біографію Еліс Хуан поки не дали результатів. Невідомо, де вона перебуває зараз, а її сторінки в соціальних мережах видалені. Не вдалося з'ясувати навіть точну посаду жінки в сінгапурській компанії Megaspeed International, яка співпрацює з Nvidia.

Додаткові запитання викликала історія колишньої ведучої китайського державного телеканалу CCTV Бай Цзе. Вона заявила, що знала Хуанг ще з часів їхньої спільної роботи журналістками, однак невдовзі видалила допис з однієї з китайської соцмережі. Згодом Бай почала заперечувати свої слова, а її акаунту обмежили можливість публікувати дописи.

Попри відсутність підтверджень, експерти з розвідки вважають, що її біографія має ознаки так званої вигаданої або частково зміненої історії, яку можуть використовувати для прикриття шпигунської діяльності.

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"Її минуле для мене пахне легендою, і саме цим ми займаємося в ЦРУ. Це все трохи занадто загадково. Якщо вона не була під підозрою, навіщо все це викривати?" – сказав колишній провідний аналітик ЦРУ з питань Китаю Денніс Вайлдер, який поставив під сумнів, чи були частини резюме Хуанг прикрашені.

Проте китайська влада відкинула звинувачення на адресу Еліс Хуанг, назвавши їх безпідставними та такими, що мають на меті дискредитувати країну.

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Що медіа дізналися про Хуанг

За наявними відомостями, Хуанг починала кар'єру журналісткою на китайських телеканалах Hunan TV та CCTV, а згодом перейшла у фінансовий сектор. Вона нібито працювала в міжнародному банку HSBC, китайському державному конгломераті CITIC та інвестиційній компанії Shanghai Hexi. Але журналістам не вдалося знайти публічних підтверджень її роботи на Hunan TV і CCTV.

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Також повідомляється, що Хуанг народилася в сільській місцевості провінції Хунань, їй близько 42 років і вона має ступінь магістра Гонконзького університету.

У 2010-х роках Хуанг обіймала посаду заступниці генерального директора Shanghai Hexi. Компанію заснував Кан Вей, із яким, за повідомленнями медіа, жінка перебувала у шлюбі. Приблизно в той самий період вона також фігурувала як юридична представниця технологічної фірми Shanghai Longteng, однак журналістам не вдалося зв'язатися з компанією за оприлюдненими контактами.

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Особливу увагу американських чиновників привернула діяльність Хуан у сінгапурській компанії Megaspeed International. Саме ця посада могла стати обставиною, яка зблизила її з керівником Nvidia Дженсеном Хуангом.

У березні 2023 року Еліс Хуан стала директоркою Megaspeed International. Після цього компанія відокремилася від китайської материнської структури та почала надавати обчислювальні потужності через дата-центри з чипами Nvidia.

За рік активи Megaspeed зросли з 33 млн до 3 млрд доларів. Це викликало підозри американських чиновників щодо можливого постачання чипів Nvidia китайським компаніям в обхід санкцій США.

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Водночас професор Каліфорнійського університету Віктор Ши зазначив, що Megaspeed не схожа на підставну компанію китайської розвідки MSS через масштаб своїх активів.

Згодом Хуанг почали помічати на публіці разом із гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом. Їх фотографували в Тайбеї у червні 2024-го та травні 2025 року. На одному зі знімків жінка цілує бізнесмена в щоку.

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За даними американської розвідки, Хуанг могла бути пов'язана з китайською спецслужбою MSS, а згодом зав'язала роман із керівником Nvidia. Коли саме це сталося, невідомо.

"Є секс-скандал, питання шпигунства, а також питання продажу передових комп’ютерних чипів компанії, якої, здається, не існує, і вони пов’язані, оскільки Хуанг була керівником у цій компанії", – сказав науковий співробітник Центру безпеки та нових технологій Джорджтаунського університету Сем Бреснік, який вивчає конкуренцію США з Китаєм.

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Еліс Хуанг не бачили на публіці з того часу, як Дженсен Хуанг зізнався у їхньому романі.

Нагадаємо, китайську бізнесвумен Еліс Хуанг підозрюють у передачі Пекіну конфіденційної інформації про передові чипи Nvidia. Її можливу причетність до шпигунства розслідують спецслужби США, Сінгапуру та Тайваню.

Пізніше американська компанія Nvidia розпочала внутрішню перевірку обставин зв'язку свого співзасновника та гендиректора Дженсена Хуанга з бізнесвумен Еліс Хуанг, яку спецслужби США підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. На тлі цих звинувачень керівник компанії зізнався співробітникам у подружній зраді та повідомив, що рада директорів доручила провести незалежне розслідування цієї справи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, який вигляд мала бізнесвумен Еліс Хуанг, опинилася в центрі міжнародного скандалу після повідомлень про її близькі стосунки з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом.