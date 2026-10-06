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Збиратиме інформацію для ППО з космосу: Rheinmetall успішно вивів на орбіту перший розвідувальний супутник

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
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Збиратиме інформацію для ППО з космосу: Rheinmetall успішно вивів на орбіту перший розвідувальний супутник
Наступний запуск у межах програми запланований на 2028 рік. Джерело: SpaceX

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з італійською компанією Argotec успішно вивів на орбіту свій перший розвідувальний супутник. Його використовуватимуть для збору інформації про потенційні повітряні загрози, для раннього попередження та передачі даних до національних систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться в пресрелізі Rheinmetall. В компанії зазначили, що запуск став першим етапом створення майбутнього супутникового угруповання Rheinmetall.

Супутник вивели на орбіту 1 жовтня за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX із бази космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що успішний запуск першого супутника став віхою в зміцненні національної безпеки та космічних спроможностей.

Супутник працюватиме на потреби ППО

За даними Rheinmetall, космічний апарат призначений для розвідувальної місії, яка має забезпечувати виявлення наземних ознак потенційних повітряних загроз. Отримана з космосу інформація використовуватиметься для раннього попередження та підтримки національних систем ППО.

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Зібрані супутником дані та зображення оброблятимуть із використанням штучного інтелекту. Це має дозволити швидше аналізувати отриману інформацію та передавати її користувачам оборонних систем.

У Rheinmetall зазначають, що супутник має забезпечувати розвідувальні можливості, які доповнюватимуть наземні та повітряні засоби спостереження.

Rheinmetall планує створити супутникове угруповання

Нинішній запуск є лише початком ширшої програми. Rheinmetall та Argotec планують поступово розширювати систему, щоб сформувати супутникове угруповання для космічної розвідки.

Наступний запуск у межах програми запланований на 2028 рік. Надалі кількість супутників планують збільшувати, щоб розширити можливості системи зі збору та обробки розвідувальної інформації.

Для запуску першого апарата використали Falcon 9 компанії SpaceX. Ракета стартувала з бази Ванденберг у Каліфорнії та вивела супутник на орбіту 1 жовтня.

Таким чином, Rheinmetall починає формувати власну космічну частину оборонної інфраструктури, яка має забезпечувати отримання розвідувальних даних для виявлення повітряних загроз і підтримки систем ППО.

Як повідомляв OBOZ.UA, німецький оборонний концерн Rheinmetall та телекомунікаційний гігант Deutsche Telekom оголосили про створення спільної системи захисту німецьких міст і критичної інфраструктури від дронів та диверсій. Компанії планують розробити високотехнологічний "щит", який поєднає засоби ППО, кіберзахист і мережеві технології.

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