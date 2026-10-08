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Запроторений до СІЗО за корупцію мер Тирани керує містом за допомогою ШІ: як йому це вдається

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
icon 315
Запроторений до СІЗО за корупцію мер Тирани керує містом за допомогою ШІ: як йому це вдається
Кадр зі створеного штучним інтелектом відео. Джерело: Скриншот ролика Instagram @erionveliaj

Заарештований мер Тирани Еріон Веліай продовжує керувати столицею Албанії з-за ґратів. Нещодавно політик опублікував нове відеозвернення, скориставшись інструментами штучного інтелекту.

У чотирихвилинному ролику на своїй Instagram-сторінці Веліай розповів про роботу міської влади, зокрема будівництво та відновлення шкіл, дитсадків і ясел. Також він повторив одну зі своїх попередніх обіцянок – запровадити безкоштовне харчування для учнів шкіл.

"Я виконаю цю обіцянку навіть із цієї камери, куди мене замкнули", – запевнив міський голова. Своє перебування під вартою він назвав "заручництвом", наголосивши, що продовжить працювати для Тирани навіть із СІЗО.

Відео з першого погляду виглядає типовим для будь-якого політичного діяча. Веліай звертається до містян у костюмі, позаду нього розміщені прапори Албанії та Тирани. Насправді кадри створені ШІ-інструментами, адже представник Соціалістичної партії близько 20 місяців перебуває під вартою у справі про корупцію та фінансові злочини. Це його перше публічне звернення від часу арешту в лютому 2025 року.

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Запроторений до СІЗО за корупцію мер Тирани керує містом за допомогою ШІ: як йому це вдається

Біля допису є позначка про контент, створений штучним інтелектом. Джерело: Скриншот Instagram @erionveliaj

Як Еріон Веліай залишився мером попри кримінальне розслідування

46-річного Веліая затримали 10 лютого минулого року й у якості запобіжного заходу утримують у слідчому ізоляторі в місті Дуррес.

Як передає The Telegraph, справа проти мера (станом на жовтень 2026-го) містила 13 пунктів обвинувачення. Веліаю інкримінують кілька епізодів пасивної корупції високопосадовця, відмивання грошей, приховування активів та інші порушення закону. Підозрюваний усе це заперечує.

Чоловіка намагалися "змістити" з посади. У вересні 2025-го міська рада ініціювала його звільнення через тривалу відсутність на роботі, і уряд Албанії підтримав це звернення, а президент призначив дострокові вибори мера Тирани.

Рішення відмінив Конституційний суд Албанії. 3 листопада він постановив, що під час процедури Веліаю не забезпечили належного права бути вислуханим і захищатися, а звільнення не було належним чином обґрунтоване тяжким порушенням Конституції чи закону. Частину президентського указу про проведення дострокових виборів у Тирані було скасовано, і юридично Веліай продовжує "працювати" мером.

На деякий час посадовець передавав частину повноважень своїй заступниці Ануелі Рістані, але 28 серпня 2026 року "передумав" і видав розпорядження про те, що його мандат офіційно продовжується. Рістані згодом звільнилася.

Адвокати Веліая пояснили, що повноваження повернулися безпосередньо до обраного мера і що він має намір здійснювати їх навіть із СІЗО. 

Як писав OBOZ.UA, раніше міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що подала заяву проти колишнього глави відомства Петера Сіярто та його команди. Вони регулярно використовували дорогі приватні літаки, польоти на яких у середньому обходилися майже в шість разів дорожче, ніж аналогічні регулярні рейсти бізнес-класу.

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Штучний інтелект (ШІ)політикакорупціяТиранаАлбанія
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