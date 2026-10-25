Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

У різних країнах світу виведеним із експлуатації електростанціям дарують друге життя. Ці промислові приміщення перетворюють на музеї, штаб-квартири, квартири та громадські центри – цей процес називають ревіталізацією, тобто "поверненням до життя".

Відео дня

Про це розповідає Dezeen. У виданні зазначають, що промислові обʼєкти, початково зведені для виробництва електроенергії, зазвичай мають просторі інтер’єри з високими стелями, що надає архітекторам значну свободу дій під час їх переобладнання.

Вісім переобладнаних електростанцій, які демонструють потенціал повторного використання

Електростанція "Баттерсі", Велика Британія, проєкт WilkinsonEyre

Лондонська електростанція "Баттерсі", що входить до списку пам’яток архітектури II категорії, простояла виведеною з експлуатації 39 років. Архітектурне бюро WilkinsonEyre переобладнало її та відкрило у 2022 році як комплекс, що поєднує торгові, офісні та житлові приміщення.

Споруда, зведена у 1930-х роках, тепер вміщує метушливий торговельний центр у відреставрованих турбінних залах, а на даху з’явилися засклені апартаменти.

Електростанція "Делавер", США, проєкт Good City Studio та Hexagon Studio Architects

Місцеві архітектурні бюро перетворили головний турбінний зал електростанції "Делавер" у районі Фіштаун, Філадельфія, на спортивний клуб Ballers із критими майданчиками для піклболу, футболу та сквошу.

РЕКЛАМА

Цей спортивний клуб став частиною більш масштабного плану перетворення електростанції 1920-х років на багатофункціональний комплекс The Battery, який включає квартири, офіси та готель.

Електростанція "Сент-Джеймс", Сінгапур, проєкт M Moser Associates, W Architects та Studio Lapis

Виробник техніки Dyson розмістив свою головну штаб-квартиру в будівлі колишньої електростанції "Сент-Джеймс" у Сінгапурі, яку переобладнали місцеві архітектурні бюро W Architects та Studio Lapis, а внутрішнє оздоблення виконало бюро M Moser Associates.

Головні історії дня

Турбінний зал будівлі 1926 року було перетворено на чотириповерховий атріум, обрамлений відкритими чорними металевими конструкціями та скульптурними гвинтовими сходами, а зона з сидіннями у стилі амфітеатру слугує місцем для зібрань поруч із кав’ярнею.

Електростанція "Бенксайд", Велика Британія, проєкт Herzog & de Meuron

РЕКЛАМА

Культова лондонська пам’ятка Tate Modern колись була електростанцією "Бенксайд", спочатку спроєктованою Джайлзом Гілбертом Скоттом, який також був автором проекту електростанції "Баттерсі".

Новаторська реконструкція будівлі, здійснена швейцарським архітектурним бюро, була завершена у 2000 році. У результаті у турбінному залі з’явився виставковий простір, схожий на собор, що дало початок світовій тенденції перетворення занедбаних електростанцій на центри мистецтва та культури.

РЕКЛАМА

Електростанція в Брукліні, США, проєкт Herzog & de Meuron

Нещодавно архітектурне бюро перетворило залишки 115-річної електростанції в Брукліні на центр створення мистецтва під назвою Powerhouse Arts.

Архітектори відреставрували облицьований цеглою турбінний зал – єдину частину оригінальної будівлі, що збереглася, – і перетворили його на центр створення мистецтва, а знесений котельний корпус було відновлено з червоного бетону.

РЕКЛАМА

Електростанція у Шеньчжені, Китай, проєкт ARCity Office

У рамках більш масштабних планів щодо перетворення промислової території на громадське водно-болотне угіддя архітектурна студія ARCity Office відреставрувала та розширила електростанцію 1980-х років у Шеньчжені, перетворивши її на громадський центр Shajing Village Hall.

Студія залишила бетонні рештки будівлі в тому вигляді, в якому вони були знайдені, використавши її конструкцію для підтримки низки нових сталевих і скляних структур, які нагадують традиційні споруди для вшанування предків.

РЕКЛАМА

Перша електростанція Оксфорда, Велика Британія, проєкт John McAslan + Partners

Британська архітектурна студія доповнила першу електростанцію Оксфорда навчальними приміщеннями та житловими корпусами, створивши Глобальний центр лідерства, спроектований для Бізнес-школи Саїда Оксфордського університету.

Архітектори створили вхідну групу потрійної висоти та спільний простір у турбінному залі, відреставрували цегляні фасади 1890-х років, а також перебудували та розширили верхні поверхи, облицьовані металом.

РЕКЛАМА

Електростанція Philips в Ейндговені, Нідерланди, проєкт Atelier van Berlo, Eugelink Architectuur і De Bever Architecten

Колишня електростанція Philips в Ейндговені була перетворена на інноваційний хаб Innovation Powerhouse. У ньому розмістилися десяток компаній, офіси яких розташовані вздовж спільного проходу, схожого на вулицю.

РЕКЛАМА

Роттердамське бюро Atelier van Berlo працювало над цим проєктом спільно з ейндговенськими студіями Eugelink Architectuur та De Bever Architecten, прагнучи підкреслити оригінальні особливості будівлі шляхом збереження її конструкції та вугільних жолобів.

Як повідомляв OBOZ.UA, залізничний вокзал у Мумбаї здобув світове визнання як одна з найвеличніших та найгарніших транспортних споруд на планеті, що своїм розмахом нагадує справжній палац. Замість звичної сірої інфраструктури пасажири потрапляють під монументальні склепіння, прикрашені елегантними вежами, різьбленими арками та барвистими вітражами.