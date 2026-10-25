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Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read3 хв
27
Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото
Занедбану електростанцію в Китаї перетворили на громадський центр Shajing Village Hall. Джерело: Bai Yu

У різних країнах світу виведеним із експлуатації електростанціям дарують друге життя. Ці промислові приміщення перетворюють на музеї, штаб-квартири, квартири та громадські центри – цей процес називають ревіталізацією, тобто "поверненням до життя".

Про це розповідає Dezeen. У виданні зазначають, що промислові обʼєкти, початково зведені для виробництва електроенергії, зазвичай мають просторі інтер’єри з високими стелями, що надає архітекторам значну свободу дій під час їх переобладнання.

Вісім переобладнаних електростанцій, які демонструють потенціал повторного використання

  • Електростанція "Баттерсі", Велика Британія, проєкт WilkinsonEyre

Лондонська електростанція "Баттерсі", що входить до списку пам’яток архітектури II категорії, простояла виведеною з експлуатації 39 років. Архітектурне бюро WilkinsonEyre переобладнало її та відкрило у 2022 році як комплекс, що поєднує торгові, офісні та житлові приміщення.

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Споруда, зведена у 1930-х роках, тепер вміщує метушливий торговельний центр у відреставрованих турбінних залах, а на даху з’явилися засклені апартаменти.

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Електростанція "Баттерсі" у Британії перетворилася на багатофункціональний комплекс. Джерело: Hufton & Crow

  • Електростанція "Делавер", США, проєкт Good City Studio та Hexagon Studio Architects

Місцеві архітектурні бюро перетворили головний турбінний зал електростанції "Делавер" у районі Фіштаун, Філадельфія, на спортивний клуб Ballers із критими майданчиками для піклболу, футболу та сквошу.

Цей спортивний клуб став частиною більш масштабного плану перетворення електростанції 1920-х років на багатофункціональний комплекс The Battery, який включає квартири, офіси та готель.

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Спортивний клуб Ballers у будівлі електростанції "Делавер". Джерело: Peter Sherno

  • Електростанція "Сент-Джеймс", Сінгапур, проєкт M Moser Associates, W Architects та Studio Lapis

Виробник техніки Dyson розмістив свою головну штаб-квартиру в будівлі колишньої електростанції "Сент-Джеймс" у Сінгапурі, яку переобладнали місцеві архітектурні бюро W Architects та Studio Lapis, а внутрішнє оздоблення виконало бюро M Moser Associates.

Турбінний зал будівлі 1926 року було перетворено на чотириповерховий атріум, обрамлений відкритими чорними металевими конструкціями та скульптурними гвинтовими сходами, а зона з сидіннями у стилі амфітеатру слугує місцем для зібрань поруч із кав’ярнею.

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Штаб-квартира Dyson у будівлі колишньої електростанції "Сент-Джеймс". Джерело: Dyson

  • Електростанція "Бенксайд", Велика Британія, проєкт Herzog & de Meuron

Культова лондонська пам’ятка Tate Modern колись була електростанцією "Бенксайд", спочатку спроєктованою Джайлзом Гілбертом Скоттом, який також був автором проекту електростанції "Баттерсі".

Новаторська реконструкція будівлі, здійснена швейцарським архітектурним бюро, була завершена у 2000 році. У результаті у турбінному залі з’явився виставковий простір, схожий на собор, що дало початок світовій тенденції перетворення занедбаних електростанцій на центри мистецтва та культури.

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Галерея Tate Modern. Джерело: Margherita Spiluttini

  • Електростанція в Брукліні, США, проєкт Herzog & de Meuron

Нещодавно архітектурне бюро перетворило залишки 115-річної електростанції в Брукліні на центр створення мистецтва під назвою Powerhouse Arts.

Архітектори відреставрували облицьований цеглою турбінний зал – єдину частину оригінальної будівлі, що збереглася, – і перетворили його на центр створення мистецтва, а знесений котельний корпус було відновлено з червоного бетону.

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Центр Powerhouse Arts. Джерело: Iwan Baan

  • Електростанція у Шеньчжені, Китай, проєкт ARCity Office

У рамках більш масштабних планів щодо перетворення промислової території на громадське водно-болотне угіддя архітектурна студія ARCity Office відреставрувала та розширила електростанцію 1980-х років у Шеньчжені, перетворивши її на громадський центр Shajing Village Hall.

Студія залишила бетонні рештки будівлі в тому вигляді, в якому вони були знайдені, використавши її конструкцію для підтримки низки нових сталевих і скляних структур, які нагадують традиційні споруди для вшанування предків. 

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Shajing Village Hall у Китаї. Джерело: Bai Yu

  • Перша електростанція Оксфорда, Велика Британія, проєкт John McAslan + Partners

Британська архітектурна студія доповнила першу електростанцію Оксфорда навчальними приміщеннями та житловими корпусами, створивши Глобальний центр лідерства, спроектований для Бізнес-школи Саїда Оксфордського університету.

Архітектори створили вхідну групу потрійної висоти та спільний простір у турбінному залі, відреставрували цегляні фасади 1890-х років, а також перебудували та розширили верхні поверхи, облицьовані металом.

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Глобальний центр лідерства, Велика Британія. Джерело: Hufton + Crow

  • Електростанція Philips в Ейндговені, Нідерланди, проєкт Atelier van Berlo, Eugelink Architectuur і De Bever Architecten

Колишня електростанція Philips в Ейндговені була перетворена на інноваційний хаб Innovation Powerhouse. У ньому розмістилися десяток компаній, офіси яких розташовані вздовж спільного проходу, схожого на вулицю.

Роттердамське бюро Atelier van Berlo працювало над цим проєктом спільно з ейндговенськими студіями Eugelink Architectuur та De Bever Architecten, прагнучи підкреслити оригінальні особливості будівлі шляхом збереження її конструкції та вугільних жолобів.

Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Інноваційний хаб Innovation Powerhouse. Джерело: Tycho Merijn

Як повідомляв OBOZ.UA, залізничний вокзал у Мумбаї здобув світове визнання як одна з найвеличніших та найгарніших транспортних споруд на планеті, що своїм розмахом нагадує справжній палац. Замість звичної сірої інфраструктури пасажири потрапляють під монументальні склепіння, прикрашені елегантними вежами, різьбленими арками та барвистими вітражами.

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