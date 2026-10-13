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"Загроза стає конкретнішою": Німеччина готується до оборони на випадок нападу Росії на НАТО

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
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"Загроза стає конкретнішою": Німеччина готується до оборони на випадок нападу Росії на НАТО
Німеччина має забезпечити перекидання військ НАТО. Джерело: Norbert Schramm/Bundeswehr

Німеччина посилює підготовку до можливого нападу Росії на одну з країн НАТО та відпрацьовує сценарії перекидання військ Альянсу через свою територію. З 24 до 26 вересня 2026 року в Гамбурзі відбулися масштабні навчання Red Storm Charlie, у яких взяли участь близько 1700 людей, зокрема 500 військовослужбовців. 

Водночас німецькі посадовці попереджають про зростання загроз з боку Росії та необхідність модернізації інфраструктури. Про це пише DW.

Німеччина провела масштабні військові навчання

Під час навчань Red Storm Charlie Бундесвер, поліція та цивільні організації перевіряли готовність до спільних дій у надзвичайній ситуації. У деяких районах Гамбурга на три дні ускладнився звичний перебіг життя: вулицями рухалися колони військової техніки, а в небі кружляли гелікоптери.

За сценарієм, на східному фланзі НАТО виникає загроза нападу Росії на одну з країн Альянсу. У порт Гамбурга прибувають війська НАТО, роль яких виконують військовослужбовці Бундесверу. Після висадки вони вирушають на схід, долаючи умовні диверсії та демонстрації.

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Маневри проводять відповідно до секретного плану оборони Німеччини Operationsplan Deutschland, який визначає дії країни в разі можливого нападу Росії на НАТО.

Німеччина має забезпечити перекидання військ НАТО

У разі війни Німеччина повинна стати логістичним вузлом для переміщення сотень тисяч військовослужбовців Альянсу, а також озброєння й важкої техніки.

"Йдеться про дуже детальний і секретний план, у якому чітко визначено, де саме союзники по НАТО мають висаджуватися в Німеччині, зокрема в яких портах, а також які маршрути будуть потрібні для їхнього транзиту територією країни", – пояснила DW експертка з питань безпеки Айлін Матле з Німецького товариства зовнішньої політики.

Найімовірнішим напрямком російського нападу в НАТО вважають країни Балтії. За розрахунками офіцера Бундесверу Марселя Бонерта, протягом шести місяців через Німеччину мають пройти близько 800 тисяч військовослужбовців і 200 тисяч одиниць техніки.

Німеччина також повинна організувати розміщення, харчування, охорону та супровід військових. План передбачає і переміщення у зворотному напрямку – для евакуації поранених та цивільних із районів бойових дій.

''Загроза стає конкретнішою'': Німеччина готується до оборони на випадок нападу Росії на НАТО

Німеччина готується до оборони на випадок нападу Росії на НАТО. Джерело: Norbert Schramm/Bundeswehr

Пісторіус попередив про зростання російської загрози

План оборони почали розробляти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр занепокоєний можливістю нападу РФ на інші країни НАТО.

Німеччина вже стикається з кібератаками та диверсіями, спрямованими проти Бундесверу. На початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле сталася спроба теракту із застосуванням начиненого вибухівкою безпілотника, який не вибухнув. Федеральний уряд покладає відповідальність за інцидент на Росію.

23 вересня в Бундестазі міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив: "Загроза стає дедалі конкретнішою. Вона серйозна, гостра й дедалі очевидніша. Саме цього й прагне президент Росії. Москва перевіряє нашу реакцію".

За словами Бонерта, план має також стримувати Росію завдяки здатності НАТО швидко нарощувати військовий потенціал і перекидати сили до кордонів.

Дороги та мости потребують ремонту

Експертка Айлін Матле вважає, що однією з головних проблем Німеччини є стан транспортної інфраструктури. Країні необхідно швидше ремонтувати дороги, мости та інші шляхи, якими планують переміщувати війська.

Частину цих об’єктів збудували ще за часів холодної війни, і вони можуть бути не пристосовані до перевезення важкої військової техніки.

Водночас владі потрібно поєднати секретність плану з координацією дій Бундесверу, місцевої влади, поліції та екстрених служб. "Частина плану має бути відкритою, оскільки нам потрібна підтримка суспільства, а також міністерств і урядів", – наголосив Бонерт.

''Загроза стає конкретнішою'': Німеччина готується до оборони на випадок нападу Росії на НАТО

Німеччина готується до оборони на випадок нападу Росії на НАТО. Джерело: Norbert Schramm/Bundeswehr

У Німеччині побоюються витоку секретних даних

Дискусія про секретність документа обсягом понад 1000 сторінок загострилася після того, як партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла перше місце на виборах у Саксонії-Ангальт.

Експерти побоюються, що партія, яку вважають проросійськи налаштованою, могла б передати Москві інформацію з плану оборони, якби її представник очолив уряд федеральної землі.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що жодна федеральна земля не отримує документ повністю. Конфіденційні частини плану передають лише вибірково й у суворо обмеженому обсязі.

Через загрозу диверсій під час навчань Red Storm Charlie акредитованих журналістів до останнього моменту не інформували про маршрути та місця проведення заходів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Німеччина ризикує бути втягнутою в насильницький конфлікт із Росією на тлі посилення російської "тіньової війни" проти європейських демократій. Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що конфронтація з Росією набула нового, більш небезпечного характеру.

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