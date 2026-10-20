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За два тижні до виборів рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня: що кажуть цифри

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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За два тижні до виборів рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня: що кажуть цифри
Рейтинг Трампа впав до 31%

За два тижні до проміжних виборів до Конгресу США рівень схвалення роботи президента Дональда Трампа опустився до рекордно низького показника – 31%. Американці стурбовані високими цінами на бензин і, схоже, готові "покарати" його Республіканську партію на виборах, що відбудуться 3 листопада. Водночас Демократична партія отримала найбільшу за поточний виборчий цикл перевагу над республіканцями.

Про це пише Reuters, посилаючись на результати опитування Reuters/Ipsos, завершеного 19 жовтня. Показник схвалення Трампа виявився найнижчим за час обидвох його президентських термінів.

Так, чотириденне опитування показало, що діяльність Дональда Трампа на посаді президента США нині схвалюють лише 31% американців – це на один відсотковий пункт менше, ніж два тижні тому, і є найнижчим показником за весь час його президентства.

За два тижні до виборів рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня: що кажуть цифри

Рівень схвалення Трампа на рекордно низькій позначці – 31%. Джерело: Reuters/Ipsos

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Демократи мають 12 пунктів переваги

Учасників опитування запитали, за яку партію вони проголосували б, якби вибори до Конгресу відбувалися зараз. Серед зареєстрованих виборців 47% обрали демократів, тоді як 35% – республіканців.

За два тижні до виборів рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня: що кажуть цифри

Яка партія, на думку американців, має контролювати Конгрес. Джерело: Reuters/Ipsos

Таким чином, перевага демократів становить 12 відсоткових пунктів. Це найбільший розрив між двома партіями у межах нинішнього виборчого циклу.

Ще два тижні тому демократи випереджали республіканців за цим показником на сім пунктів – 44% проти 37%.

Демократи отримали потужну підтримку жінок

Однією з причин падіння підтримки республіканських кандидатів стало зростання частки жінок, які заявили про намір голосувати за демократів.

Серед опитаних жінок 50% обрали демократів, тоді як 32% – республіканців.

Чоловіки також частіше підтримували демократів, однак різниця між партіями серед них була меншою.

Економіка залишається проблемою для Трампа

На результати опитування значною мірою впливає ставлення американців до економіки та вартості життя.

68% американців не схвалюють роботу Трампа в економічній сфері. Серед республіканців частка незадоволених його економічною політикою також є значною – 37%.

Коли респондентів запитали, яка партія краще впоралася б з управління економікою, 40% обрали демократів, тоді як 33% – республіканців.

Окремою проблемою для Білого дому стали ціни на пальне. Їхнє зростання відбилося на витратах американських домогосподарств і стало одним із чинників погіршення ставлення виборців до економічної політики президента.

На рейтинг вплинула війна з Іраном

Reuters зазначає, що популярність Трампа почала погіршуватися після того, як у лютому він наказав завдати військових ударів по Ірану спільно із союзником США – Ізраїлем.

Війна спричинила різке зростання цін на бензин, що безпосередньо позначилося на фінансах американських домогосподарств.

На цьому тлі економічні питання стають особливо важливими напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Як проводили опитування

Дослідження проводили онлайн протягом чотирьох днів. У ньому взяли участь 1679 дорослих американців, серед яких 1279 зареєстрованих виборців.

Похибка становить 2 відсоткові пункти для всіх опитаних та 3 відсоткові пункти для зареєстрованих виборців.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. На них американці обиратимуть членів Палати представників і Сенату, а результати визначать, яка партія контролюватиме Конгрес у другій половині президентського терміну Трампа.

Як повідомляв OBOZ.UA, на тлі падіння рейтингу Трамп роздає мільярди виборцям: президент США виділив 2,35 млрд доларів для прямих виплат мільйонам американців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Серед них – допомога пенсіонерам, медичне страхування, нове фінансування ліній електропередачі на Алясці.

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