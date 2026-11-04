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З трьох танкерів з російським дизелем лише один продовжив рух у бік США: що відомо

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read3 хв
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З трьох танкерів з російським дизелем лише один продовжив рух у бік США: що відомо
З трьох танкерів з російським дизелем лише один продовжив рух у бік США. Джерело: Скриншот з платформи Marine Traffic

З трьох танкерів з російським дизелем, які прямували минулого тижня до США, нині лише один продовжує рух до американського узбережжя. Другий уже зайшов у Середземне море, третій змінив пункт призначення на Бразилію.

Про це свідчать дані Marine Traffic та росмедіа. Загалом американські компанії не хочуть купувати російський дизель навіть зі значними знижками, оскільки побоюються юридичних і репутаційних наслідків.

Що відомо

Танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти зберігає курс на США. Згідно з даними LSEG, судно 22 жовтня завантажило в російському порту Приморськ близько 40 тисяч тонн дизеля.

Спочатку його пунктом призначення був Нью-Йорк, а пізніше танкер змінив пункт призначення на for orders ("очікує розпоряджень"), який вказаний і 3 листопада.

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Минулого тижня курс на США тримали і ще два танкери – Talisman та Leruo, писало видання Financial Times.

Зазначається, що загалом три судна перевозили близько 140 тисяч тонн дизеля.

Танкер Agioi Fanendes мав прибути до Нью-Йорка 7 листопада, Talisman мав бути в США 9 листопада, Leruo – 11 листопада.

Проте тепер, за даними платформи Marine Traffic, Talisman пройшов Гібралтарську протоку і вказує невизначений пункт призначення for order. Leruo змінив американський напрямок на Brazil for order.

 

Переміщення танкерів з російським дизелем.Джерело: Скриншот з платформи Marine Traffic

Скільки всього танкерів відправили до США

Минулого тижня The Guardian з посиланням на Greenpeace повідомила загалом про сім танкерів з російським дизелем. Пізніше зазначалося про шість суден, а обсяг вантажу зменшили з 288 до 268 тисяч тонн.

До вечора 3 листопада інтерактивна карта Greenpeace показувала чотири танкери дизельної угоди. Крім трійки, що фігурує в публікації FT, організація відстежувала також Primorye, пункт призначення якого вказаний Багамські острови.

Що кажуть у Кремлі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив про відправлення першого танкера з дизелем 23 жовтня. Того ж дня віцепрем'єр Олександр Новак заявляв, що до американського узбережжя прямують уже три судна. Згодом 27 жовтня він сказав, що четвертий танкер має вирушити 28 жовтня.

Про що була домовленість

Президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість щодо поставки дизелю із диктатором Володимиром Путіним 9 жовтня – за 25 днів до проміжних виборів до Конгресу. Трамп обіцяв швидке та суттєве зниження цін, однак поки цього не відбулося: у день оголошення угоди середня ціна дизеля у США становила 6,28 долара за галон, до 3 листопада дизель коштував 6,29 доларів.

Також припускається, що, можливо, до США не дійде жодного танкера з російським дизелем. Ще 29 жовтня видання The Washington Sun повідомило, що американські компанії не хочуть купувати російський дизель навіть зі значними знижками, оскільки побоюються юридичних і репутаційних наслідків.

Тим часом губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл направила листи портовим операторам штату, зажадавши не приймати російське паливо. Вона попередила про багатомільйонні штрафи, оскільки вважає, що дозвіл Мінфіну США суперечить прийнятій Конгресом у 2022 році забороні на імпорт російських енергоносіїв.

Проте навіть якщо жоден із танкерів не розвантажиться в США, це не обов'язково означатиме невиконання публічно оголошених умов. Трамп писав, що 300 тисяч тонн дизеля мають бути поставлені негайно на американський та світовий ринок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що міністр енергетики США Кріс Райт спробував виправдати рішення президента Дональда Трампа закуповувати російську нафту й не посилювати санкції проти Кремля. Він заявив, що це "не рятувальне фінансове коло", а "метод пряника" для диктатора Володимира Путіна – втім, різницю між цим Райт не пояснив.

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