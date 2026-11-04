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З Литви вислали трьох українців за виконання завдань ворожої розвідки: що відомо

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
300
З Литви вислали трьох українців за виконання завдань ворожої розвідки: що відомо
Прапор Литви. Джерело: alejandro Jovica/Pexels

Із Литви депортували трьох громадян України, які виконували завдання розвідувальних служб ворожих країн за грошову винагороду. Перед цим їх визнали загрозою національній безпеці держави та анулювали дозволи на тимчасове проживання.

Про це заявив Департамент державної безпеки Литви (VSD), повідомляє LRT. Українцям також заборонили повертатися до країни протягом п'яти років. За даними литовської розвідки, вони отримували завдання через Telegram та інші платформи для листування й обміну повідомленнями.

Які завдання виконували українці

За інформацією розвідки, троє громадян України за винагороду виконували широкий спектр доручень, які надходили від спецслужб ворожих держав. Завдання передавали через месенджери та інші онлайн-платформи.

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У VSD наголосили, що іноземні розвідувальні служби часто використовують соціальні мережі та месенджери для вербування людей за кордоном. Такий спосіб дає змогу охопити широке коло потенційних агентів і не потребує значних ресурсів.

У литовській розвідці також зазначили, що в разі такого вербування іноземні спецслужби перекладають усі ризики та можливі наслідки виконання завдань на завербованих людей, не дбаючи про їхню безпеку.

Інші випадки шпигунства, викриті в Литві

Нагадаємо, у Литві правоохоронці викрили громадянина країни, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про військові об'єкти, діяльність литовської армії та переміщення військової техніки, а потім передавав її особам, пов'язаним із російськими спецслужбами.

Підозрюваний фотографував один із батальйонів литовської армії, підприємство з виробництва військових радарів і військову техніку в аеропорту Вільнюса. Завдання він отримував через посередників у Telegram.

За даними прокуратури, зібрану інформацію передавали особі, яка представляла Міністерство оборони Росії. За шпигунство чоловікові загрожує від шести до 15 років позбавлення волі.

Як писав OBOZ.UA, наприкінці серпня в Німеччині затримали 24-річного українця, який, за даними слідства, облаштував схованку зі зброєю неподалік Берліна за вказівками російських спецслужб. Також його могли залучити до підготовки диверсій у Європі.

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