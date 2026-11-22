Цього року із фонтану Треві у Римі, у який туристи традиційно кидають монети, із січня по вересень зібрали на 200 000 євро менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Цей дефіцит повʼязують із тим, що з 1-го лютого 2026-го доступ до фонтану став платним для туристів.

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Протягом дня доступ до сходів, які ведуть до чаші фонтану, мають лише мешканці Рима або відвідувачі, які сплачують 2 євро. Саме стільки тепер коштує ритуал, який має забезпечити повторний візит до міста або втілити інші мрії в життя. Про це пише The Guardian.

Зазвичай римське відділення благодійної організації "Карітас", яке діє під егідою церкви та збирає монети з фонтану Треві, отримує таким чином понад 1,4 млн євро на рік. Однак платний доступ до ближньої зони памʼятки зробив традицію кидання монет менш привабливою.

"Однією з причин (дефіциту – Ред.) може бути закриття прямого доступу до фонтану Треві", – сказав Джустіно Трінція, директор "Карітас Риму". Благодійна організація використовує ці пожертви для фінансування продовольчих банків та інших соціальних проєктів.

Представник "Карітас Риму" повідомив, що благодійна організація не робитиме жодних інших публічних заяв щодо скорочення обсягів збору монет. Він зазначив, що в цьогорічних показниках не враховувалися монети в іноземній валюті, тож втрати можуть виявитися не такими значними.

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Проте, як відомо, це питання спричинило напруженість у відносинах із міською радою Рима, яка за перший місяць після запровадження збору отримала 435 194 євро від плати за вхід.

"Більше цифр оприлюднено не було, але, з огляду на те, що у 2025 році фонтан Треві відвідали 4,4 мільйона туристів, прогнозувалося, що цей збір щороку приноситиме міській раді чималий дохід", – сказано в статті.

Ця ініціатива щодо платного доступу до фонтану Треві має на меті зменшити скупчення людей біля пам’ятки та водночас зібрати кошти на обслуговування фонтану й інших пам’яток Рима.

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