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Йшов під фальшивим прапором: ВМС Євросоюзу перевірили танкер, який підозрюють у зв’язках із РФ

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
351
Йшов під фальшивим прапором: ВМС Євросоюзу перевірили танкер, який підозрюють у зв’язках із РФ
Танкер MV MIDAG, який оглядали сили Євросоюзу. Джерело: X / Kaja Kallas

13 листопада сили Європейського Союзу висадилися на борт танкера MV MIDAG у Середземному морі. Його підозрюють у належності до російського "тіньового флоту". Під час огляду з'ясувалося, що судно ходило під фальшивим прапором.

Про це повідомила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас у соцмережі X. За її словами, огляд провели сили місії EUNAVFOR MED IRINI відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, яка передбачає право на перевірку іноземних суден. Цю місію Євросоюз започаткував у 2020 році для запобігання незаконній торгівлі, зокрема нафтою.

Каллас наголосила, що ЄС продовжить протидіяти російському "тіньовому флоту" як на морі, так і дипломатичними методами.

Йшов під фальшивим прапором: ВМС Євросоюзу перевірили танкер, який підозрюють у зв’язках із РФ

Допис Каллас в соцмережі X. Джерело: Скриншот

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Каллас також повідомила, що в понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ країн ЄС мають затвердити нові санкційні списки проти Росії. Під обмеження, зокрема, потраплять банки, покупці та компанії, які підтримують діяльність тіньового флоту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Військово-морські сили Франції затримали в Індійському океані нафтовий танкер DF Peak, який належить до російського "тіньового флоту". Його зупинили 12 жовтня більш як за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон. У Парижі припускали, що танкер ходив під фальшивим прапором і міг бути причетний до незаконного перевезення палива.

Водночас командувач Військово-морських сил Фінляндії контрадмірал Туомас Тійлікайнен заявив, що країни НАТО посилили спостереження за російськими кораблями та суднами "тіньового флоту" в Балтійському морі. За його словами, російський флот стежить за діями Альянсу, тому союзники також мають уважно контролювати активність Росії в регіоні.

Крім того, країни НАТО почали зупиняти й оглядати окремі судна. Водночас, за оцінкою Тійлікайнена, інтенсивність російського патрулювання останнім часом знизилася через проблеми з технічним обслуговуванням і бойовою готовністю кораблів.

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