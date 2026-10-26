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"Його дупа схожа на великий шматок м'язів": Трамп вже втретє озвучив недвозначне захоплення сенатором Гастедом. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
684
"Його дупа схожа на великий шматок м'язів": Трамп вже втретє озвучив недвозначне захоплення сенатором Гастедом. Відео
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп утретє публічно висловився про фізичну форму сенатора-республіканця Джона Гастеда. Під час мітингу в Мічигані він знову згадав про його м'язисті сідниці, масивні ступні та пальці, які порівняв із сосисками.

Фрагмент виступу опублікував Telegram-канал Clash Report. Трамп пояснив, що зацікавився статурою Гастеда після того, як дізнався про його спортивне минуле.

"Я подивився на його сідниці, а раніше ніколи такого не робив із чоловіком. Між нами: з жінками – так, із чоловіками – ні. Зрозуміло? Його сідниці були схожі на величезний шматок м'язів. У нього були масивні ступні. Його руки, його пальці виглядали як сосиски. У мене теж непогані руки, але його пальці були як сосиски", – заявив президент США.

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За словами Трампа, про спортивні досягнення сенатора йому розповів колишній тренер Національної футбольної ліги Джон Груден. У молодості Гастед успішно грав в американський футбол, що й спонукало президента придивитися до його фізичної форми.

Раніше глава Білого дому уже двічі коментував статуру політика, називаючи його "шматком сталі" та "монстром". За словами американського президента, така увага допомогла Гастеду покращити свої позиції напередодні виборів 3 листопада.

Водночас Трамп дорікнув ЗМІ за те, що вони вирвали його слова з контексту й не пояснили, що він говорив про спортивне минуле сенатора. Гастед балотується до Сенату США від Республіканської партії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що перемога демократів на листопадових виборах до обох палат Конгресу США може відкрити нові можливості для допомоги Україні. Отримавши контроль над обома палатами, вони зможуть виносити на голосування питання про додаткову підтримку Києва та намагатися подолати вето Трампа.

Демократи також здатні протидіяти курсу американського президента щодо Росії. Зокрема, конгресмен Грегорі Мікс запропонував двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати план Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

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