"Її серце б’ється": у США засуджена до смертної кари жінка вижила після двох смертельних ін’єкцій

Кріста Пайк, єдина жінка, засуджена до смертної кари у штаті Теннессі, вижила після невдалої страти. Їй ввели дві дози смертельної ін’єкції, але серце 50-річної засудженої продовжувало битися.

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Жінку екстрено госпіталізували з виправної установи суворого режиму "Рівербенд" у Нешвіллі. Про це повідомляє BBC.

Невдала страта та екстрена госпіталізація

Процедура розпочалася 30 вересня близько 20:00 за місцевим часом. Незважаючи на те, що Пайк ввели дві передбачені протоколом дози препарату, смерть не настала. Представників ЗМІ попросили покинути приміщення, а штору в кімнаті для свідків затягували двічі.

Юридична команда засудженої негайно подала екстрене клопотання про призупинення страти та надання медичної допомоги, заявивши:

"Міс Пайк втратила свідомість, але її серце все ще б’ється, і вона чітко хропе", — заявили адвокати.

Окружний суддя Кліфтон Л. Коркер задовольнив клопотання, після чого медичний персонал розпочав реанімаційні заходи, і Пайк було доставлено до лікарні за межами в’язниці. Медичний експерт захисту, доктор Джоел Зівот з Університету Еморі, припустив, що в крові не вдалося досягти необхідної концентрації препарату, і попередив про ризик розвитку черепно-мозкової травми у пацієнтки через затримку реанімації.

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Реакція влади та юридичний глухий кут

Губернатор Теннессі Білл Лі доручив провести "всебічну незалежну перевірку, щоб точно встановити, що сталося", і оголосив про скасування останньої запланованої на цей рік страти в штаті.

У свою чергу, Департамент виправних установ штату заявив, що суворо дотримувався затвердженого протоколу. Представниця відомства Дорінда Картер зазначила, що регламент не передбачає додаткових процедур у разі, якщо засуджений залишається живим після використання другого набору шприців.

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Що відомо про справу Пайк

Кріста Пайк була засуджена до смертної кари у 1996 році за жорстоке вбивство 19-річної Коллін Слеммер, скоєне роком раніше, коли Пайк було 18 років. Разом зі своїм бойфрендом Тадарілом Шиппом вона побила та закатувала дівчину в навчальному таборі для підлітків з проблемами.

Спроба страти відбулася після того, як Верховний суд США відхилив останні апеляції захисту. Адвокати наполягали, що під час винесення вироку присяжні не врахували історію сексуального насильства, якому Пайк піддавалася в дитинстві. Раніше губернатор також відхилив її прохання про помилування, в якому Пайк висловлювала каяття та посилалася на психічне захворювання на момент скоєння злочину.

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З 1976 року, коли Верховний суд США відновив застосування найвищої міри покарання, у країні було страчено 18 жінок, що становить близько 1% від загальної кількості виконаних смертних вироків.

Нагадаємо, єгипетську телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари. Разом з нею до найсуворішого покарання у вигляді повішення були засуджені ще 11 осіб, визнаних причетними до великої наркомережі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ліван стане першою країною на Близькому Сході, яка офіційно відмовилася від найвищої міри покарання – смертної кари.

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