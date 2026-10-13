''Їм є що втрачати'': Трамп не вірить, що Китай і Росія допомагають Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Китаю та Росії Ірану у війні. Він припустив, що якщо Москва й Пекін і надають Тегерану підтримку, то на дуже низькому рівні.

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За словами американського лідера, обидві країни мають надто багато чого втратити, якщо втрутяться у конфлікт. Про це Трамп написав у Truth Social.

Трамп прокоментував можливу допомогу Ірану

Пізно в понеділок Трамп написав у Truth Social, що бачив коментарі своїх критиків та опонентів про нібито допомогу Китаю й Росії Ірану.

"Якщо вони це роблять, то на дуже низькому рівні, але я взагалі не вірю, що вони це роблять. Їм є що втрачати, і ми б про це дізналися, причому дуже швидко", – заявив президент США.

Як повідомляє Reuters, у липні Трамп казав, що довіряє Китаю та Росії й сподівається, що вони не допомагатимуть Тегерану у війні. Водночас він попередив, що в разі втручання це матиме для них серйозні наслідки.

Раніше американський президент також заявляв, що лідери Китаю та Росії – Сі Цзіньпін і Володимир Путін – зберігали нейтралітет під час війни з Іраном.

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Що відомо про зв’язки Китаю та Росії з Іраном

Москва й Пекін підтримують тісні зв’язки з Тегераном. Росія заявляла, що війна з Іраном може призвести до перегонів ядерних озброєнь на Близькому Сході. Китай засудив атаки США на Іран, назвавши їх порушенням суверенітету країни.

Минулого місяця Трамп застеріг Сі Цзіньпіна від підтримки Ірану під час візиту китайського лідера до Вашингтона. За словами посла США в Китаї, тоді американська сторона отримала запевнення, що Пекін не надаватиме такої допомоги.

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Водночас раніше з’являлися повідомлення про можливу підтримку Ірану з боку Китаю. Зокрема, йшлося про постачання переносних зенітно-ракетних комплексів і допомогу Тегерану в пошуку способів обходити санкції щодо продажу нафти.

У вересні Трамп також не став реагувати на повідомлення про те, що Іран нібито отримав від китайських організацій знімки військової бази в Йорданії перед атакою, внаслідок якої в липні загинули троє американських військовослужбовців.

Як розпочалася війна США та Ірану

США та Іран перебувають у стані війни з 28 лютого, коли Сполучені Штати й Ізраїль атакували Іран. Тегеран відповів ударами по Ізраїлю та країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази.

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Відтоді американо-ізраїльські удари по Ірану та ізраїльські атаки на Ліван призвели до загибелі тисяч людей і переміщення мільйонів.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про порушення енергетичного перемир'я між Росією та Україною. Під час спілкування з журналістами він заявив, що порушення нібито відбувалися з обох боків, а російський диктатор Володмир Путін, на його думку, навіть більше за українського президента прагне укласти мирну угоду.