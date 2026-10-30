Європу на переговорах із РФ представлять 3 країни, інші можуть лишитися за бортом – FT

Британія, Франція та Німеччина можуть стати основними представниками Європи під час переговорів про завершення війни в Україні. Водночас такий формат викликає суперечки всередині ЄС, оскільки менші країни побоюються, що їхні інтереси залишаться поза увагою.

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Європейські столиці дедалі більше занепокоєні тим, що їх усунуть від переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це пише британська газета Financial Times, посилаючись на чотирьох європейських дипломатів.

За їхніми словами, США та Україна розглядають так звану групу E3 – Велику Британію, Францію та Німеччину – як найбільш імовірний формат представництва Європи в майбутніх переговорах. Однак остаточного рішення щодо участі європейців поки немає.

Розбіжності в Європі

Занепокоєння європейських урядів посилилося на тлі активізації зусиль президента США Дональда Трампа щодо укладення угоди з Росією. Останніми тижнями він пом'якшив санкції проти Москви, звинуватив Україну в небажанні завершувати війну та допустив відновлення ділових відносин із РФ.

На цьому тлі європейські країни побоюються, що Вашингтон і Москва можуть домовитися про питання, які безпосередньо впливають на безпеку Європи. Зокрема, йдеться про можливі гарантії безпеки для Росії, які можуть передбачати обмеження для НАТО.

Додаткові суперечки викликала розмова прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба з Володимиром Путіним. Вони організували контакт у вівторок без попереднього узгодження з Євросоюзом.

Ініціативу розкритикували Данія, Італія та Литва. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що будь-які контакти з Росією мають відбуватися на основі єдиної позиції Європи, реальних важелів впливу та чіткого переліку вимог.

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"Взаємодіяти з Путіним поодинці та без чіткого порядку денного для Європи ніколи не працювало. Жодного разу", – сказав Будріс.

Позиція Москви

У Кремлі заявили, що не бачать необхідності в участі представників Євросоюзу в тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив російському державному телебаченню, що такий формат не передбачає участі ЄС. За його словами, європейські представники не потрібні й американській стороні, яка намагається домогтися миру.

Головні історії дня

Водночас Путін назвав необґрунтованою критику на адресу Стьоре та Стубба через їхній контакт із ним. Він заявив, що підтримує кроки, спрямовані на відновлення повноцінних відносин із європейськими країнами.

Директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв вважає, що Москва зацікавлена в залученні європейців до політичного процесу лише за умови, що вони не матимуть безпосереднього впливу на переговори.

Роль трьох країн

За інформацією чотирьох європейських дипломатів, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер під час зустрічей з українськими посадовцями в Києві минулого місяця погодили, що саме група E3 стане основним механізмом представництва Європи.

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Один із дипломатів зазначив, що Велика Британія, Франція та Німеччина поки залишаються пріоритетним варіантом. Водночас усередині Європи тривають суперечки щодо такого формату.

За його словами, на більш серйозному етапі переговорів до процесу доведеться залучити європейські інституції. Це необхідно, зокрема, для обговорення відносин України з ЄС та можливого скасування санкцій проти Росії.

Окремі німецькі політики також виступили проти самостійних дипломатичних ініціатив європейських країн. Представник Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген заявив, що телефонні контакти з Путіним без спільного мандата створюють хибне враження про готовність Кремля до серйозних переговорів.

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Водночас європейські дипломати побоюються, що представництво лише трьох найбільших країн континенту може відштовхнути менші держави, які також мають власні безпекові інтереси.

Олександр Габуєв також припустив, що Росія може не бути зацікавлена в серйозних переговорах про завершення війни до кінця зими. За його оцінкою, Москва розраховує послабити переговорні позиції України за допомогою масованих повітряних ударів.

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