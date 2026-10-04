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Європу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіа

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
icon 63
Європу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіа
Демонстрація хуситів у Сані (Ємен). Фото ілюстративне

Саудівська Аравія планує новий військовий наступ проти підтримуваних Іраном єменських хуситів. Королівство розраховує на військову підтримку інших країн, зокрема Франції, Великої Британії і, можливо, Німеччини.

Туркі бін Фейсал аль-Сауд, колишній керівник розвідки Саудівської Аравії, назвав це спільним завданням. "Ті, хто отримує прибуток від ресурсів регіону, повинні працювати заради миру й безпеки", – заявив він у коментарі Der Spiegel.

"Відповідальність несуть не лише США, Ізраїль та Іран. Європа також виграє від стабільності в нашому регіоні, але мало що робить для її забезпечення. Вони воліють залишити це американцям та іншим", – обурився Туркі бін Фейсал аль-Сауд.

Королівство вже запропонувало створити спільну систему військової безпеки та спостереження для Аравійського півострова та протоки Баб-ель-Мандеб. Туркі бін Фейсал, котрий більше 20 років керував розвідкою Саудівської Аравії, зазначив, що "жодна європейська країна" не виявила бажання взяти участь.

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"Утім, Європа отримала б величезну користь від забезпечення безпеки протоки: кораблі могли б безперешкодно подорожувати до Суецького каналу й далі до Європи. Європа мала б долучитися", – переконаний принц.

Він додав, що французи та британці надають деяку підтримку, і інші держави мали б узяти з них приклад. Зокрема, Велика Британія "підтримує нас дозаправкою в повітрі", а Пакистан і Туреччина постачають боєприпаси та розвідувальні дані, сказав співрозмовник.

Захист торговельних шляхів – не лише відповідальність Америки. "Увесь світ має бути залучений", – наголосив Туркі бін Фейсал.

Що передувало

Хусити, яких підтримує Ісламська республіка Іран, уже понад десять років воюють з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Цей конфлікт відродився на тлі ескалації на Близькому Сході, зокрема війни США й Ізраїлю проти Ірану.

У вересні хусити захопили єменський порт Мокка та кілька островів Червоного моря, що дало їм значний контроль над протокою Баб-ель-Мандеб. Через неї зазвичай проходить близько 12% світової нафтової торгівлі.

Окрім цього, дроновим ударам піддався трубопровід "Схід-Захід" Саудівської Аравії. Ер-Ріяд використовував його для експорту сирої нафти в обхід частково заблокованої Ормузької протоки.

Як писав OBOZ.UA:

– Серед варіантів операцій, які розглядає Саудівська Аравія, є наступальні дії вздовж узбережжя з метою забезпечення безпеки морського шляху через Червоне море або наступ на кількох фронтах. За даними медіа, активні дії можуть розпочатися в найближчі тижні.

– Очікується, що союзники не братимуть безпосередньої участі в боях. Їх проведуть наземні війська, вірні міжнародно визнаному уряду Ємену, за підтримки саудівської авіації.

– Розвідувальне співтовариство США тим часом подало до Конгресу секретний звіт, згідно з яким Саудівська Аравія розглядає можливість створення власної ядерної зброї

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