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Європою прокотилася хвиля фейкових мінувань літаків: що відбувається і які ризики

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 хв
390
Європою прокотилася хвиля фейкових мінувань літаків: що відбувається і які ризики
Літак Rynair. Джерело: Unsplash.

Європу охопила хвиля неправдивих повідомлень про бомби на борту пасажирських літаків, через що десятки авіарейсів було затримано або перенаправлено.

Хто стоїть за інцидентами, наразі невідомо, однак експерти не виключають як дії окремих осіб, так і скоординовану гібридну атаку. Про це повідомляє Reuters.

Погрози паралізували десятки авіарейсів

Впродовж 5 листопада фейкові мінування спричинили перебої майже на 30 авіарейсах. Раніше, 3 листопада, аналогічні повідомлення отримали щонайменше сім літаків і один круїзний лайнер.

Відповідальність за інциденти наразі ніхто не підтвердив, а причетних не встановлено. Експерти припускають, що за погрозами можуть стояти окремі зловмисники або організатори скоординованої гібридної операції.

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За інформацією джерела Reuters в італійському аеропорту, авіакомпанії, адміністрації аеропортів і наземні служби Ф’юмічіно та Мальпенси отримали електронного листа з повідомленням про загрозу. Його автори, які назвали себе "бійцями Мале-Держави", стверджували, що на літаках із Гельсінкі та Дубліна закладено бомби, які мають вибухнути протягом години. Повідомлення також містило погрозу, що небо цього дня буде "червоним".

Європейські посадовці неодноразово звинувачували Росію в диверсіях і гібридних операціях. Такі дії зазвичай потребують невеликих витрат, дозволяють приховувати причетність і не провокують прямої військової відповіді. Данія, Польща та Румунія раніше заявляли про причетність Москви до подібних атак, тоді як Велика Британія пов’язувала ймовірну змову проти американської авіабази з Іраном. Однак Москва та Тегеран відкинули звинувачення.

Європою прокотилася хвиля фейкових мінувань літаків: що відбувається і які ризики

Літак. Джерело: Unsplash

Авіакомпанії перевіряли літаки після погроз вибухам

У Франції винищувачі перехопили літак Aer Lingus, який прямував із Дубліна до Рима, та супроводили його до авіабази в Евре.

Болгарські військові повідомили про супровід трьох пасажирських літаків винищувачами. Рейс Ryanair із Лондона до Софії перенаправили до Пловдіва, а літак KLM, що прямував до Тель-Авіва через Бухарест, отримав повідомлення про мінування.

В Іспанії за 20 хвилин надійшли три електронні листи з погрозами щодо рейсів Air Europa та Iberia. У мадридському аеропорту кілька літаків затримали або повернули на стоянки, а пасажирів висадили для проведення перевірок.

У Варшаві рейс LOT до Парижа зупинили під час руху до злітної смуги., після чого пасажирів пересадили на інший літак. У Копенгагені поліція обстежила два авіалайнери.

Водночас більшість інших рейсів EasyJet, Finnair, LOT, Wizz Air, Ryanair та Air Serbia, щодо яких надходили погрози, прибули до пунктів призначення за графіком. Деякі з них перед посадкою супроводжували військові літаки.

Європою прокотилася хвиля фейкових мінувань літаків: що відбувається і які ризики

Карта. Джерело: Reuters/Джанлука Ло Ностро

Гендиректор авіаційної кібербезпекової компанії Cyviation Еліран Альмог припустив, що фальшиві повідомлення могли бути спрямовані не лише на порушення роботи авіації, а й на вивчення реакції авіакомпаній, аеропортів та державних служб.

"Ці авіаційні загрози також відбуваються одночасно з кібератаками на холодильні системи супермаркетів по всій Європі", – сказав Алмог.

Як авіакомпанії реагують на погрози мінування

Як наголосило видання, погрози мінування літаків зазвичай надходять авіакомпаніям та аеропортам через анонімні листи або телефонні дзвінки. Правоохоронці не розголошують усіх подробиць, щоб не провокувати нові інциденти та не заважати розслідуванням.

У празькому аеропорту підтвердили отримання такого листа. За даними чеської поліції, аналогічні повідомлення надійшли й до інших європейських летовищ.

За словами керівника групи авіаційної безпеки Dyami Еріка Шутена, після первинної оцінки загрози авіакомпанія повідомляє владу. Тоді літак можуть супроводити винищувачі або перенаправити на інший аеродром для перевірки.

Цього тижня вибухівки на борту перевірених літаків не знайшли. Разом з тим кожна авіакомпанія самостійно оцінює серйозність погрози та визначає подальші дії.

"Речник британського уряду назвав інциденти цього тижня "злісними містифікаційними погрозами" та заявив, що уряд має "одну з найнадійніших систем авіаційної безпеки у світі", – йдеться у статті.

Хто стоїть за фейковими мінуваннями

За словами представника Osprey Flight Solutions Ріса Джонса, за погрозами можуть стояти різні мотиви – від політичних конфліктів і злочинної діяльності до дій активістів, онлайн-угруповань або державних гібридних операцій. Водночас доказів причетності до інцидентів конкретної країни чи організації наразі немає.

Гендиректор Air France-KLM Бен Сміт зазначив, що раніше не стикався з настільки скоординованою хвилею повідомлень про загрози.

"Ми цілком впевнені, що маємо все необхідне, щоб забезпечити мінімальний або взагалі відсутній вплив на нашу діяльність. Тому сьогодні ми не маємо права вимагати від наших урядів змінювати те, як вони керують такими ситуаціями", – сказав він.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі диверсії "у стратегічно важливому аеропорту" Лейпцига. У відповідь керівництво ФРН вирішило закрити генеральне консульство Росії в Бонні та розірвати угоду і також закрити так званий "Російський дім" у Берліні. Москва пригрозила відповіддю.

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