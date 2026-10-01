"ЄС не потрапить у цю пастку": в Єврокомісії відреагували на ядерні погрози Росії

Європейський Союз не буде піддаватися на російську тактику ядерного залякування та поширювати в інформаційному просторі наративи Москви. У ЄС підтримують тісний контакт із НАТО щодо ядерних погроз Кремля.

Відео дня

Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд під час брифінгу в Брюсселі. Він відповідав на запитання щодо реакції ЄС на лист Росії до НАТО, який містив ядерні погрози.

У Єврокомісії засудили ядерну риторику Росії

Віганд заявив, що ЄС підтримує реакцію НАТО на російські погрози та засуджує ядерну риторику Москви.

"Щодо цього повідомлення, переданого НАТО, дозвольте мені послатися на чітку реакцію Альянсу. Ми вітаємо її та засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії", – заявив речник Єврокомісії.

Він наголосив, що Європейський Союз не має наміру ставати частиною російської тактики залякування.

"ЄС не потрапить у пастку Росії й не поширюватиме в інформаційному просторі тактику залякування та сіяння страху, яку застосовує Москва", – сказав Віганд.

Єврокомісія координує дії з НАТО

За словами речника, Єврокомісія підтримує тісний контакт із НАТО у зв’язку з російськими погрозами.

Водночас Віганд не став розкривати подробиці комунікації між Європейською комісією та Альянсом.

РЕКЛАМА

У Єврокомісії наголошують на необхідності спільної реакції європейських партнерів на російську ядерну риторику, водночас не дозволяючи Москві визначати порядок денний через погрози та залякування.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Росія надіслала НАТО листа з попередженням про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. В Альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.

Головні історії дня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Росію припинити ядерні погрози. Він також зазначив, що НАТО не стикається з "безпосередньою загрозою" з боку Москви. За словами Рютте, він не сприймає "надто серйозно" ядерні залякування Кремля, оскільки Росія не здатна перемогти НАТО у прямому протистоянні.