Єменські хусити обстріляли ракетами міжнародний аеропорт Ер-Ріяда: постраждали сотні людей – Guardian

Єменські хусити здійснили ракетний удар по міжнародному аеропорту ім. короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Через терористичний напад на аеропорт вбито щонайменше 12 людей та сотні поранених. Зокрема, 309 людей отримали поранення, причому "частина з них перебуває у критичному стані" в результаті "найсмертоносного нападу" в будь-якій арабській країні Перської затоки з початку війни в Ірані.

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Про це повідомило управління цивільної авіації Саудівської Аравії. Своєю чергою місцеві джерела Guardian уточнили, що ракета влучила в аеропортовий комплекс, де розташовані термінали №№3 та 4 для внутрішніх рейсів.

Найсмертоносний напад

Наразі робота міжнародного аеропорту в Ер-Ріяді призупинена. Окрім загиблих та поранених людей, інфраструктурі аеропорту завдано "значної шкоди", оцінювання якої ще триває.

В Guardian зауважують, що ще одна ракета була спрямована в міжнародний аеропорт ім. короля Фахда в Даммамі, але хусити не влучили, "ракета впала поблизу" аеропорту.

Уряд Саудівської Аравії стверджує, що серед загиблих четверо – громадяни Саудівської Аравії. Також вбиті двоє громадян Бангладеш, один палестинець, єгиптянин, йорданець, сирівець та один громадянин США.

Позиція США

Сполучені Штати Америки, які вважаються союзниками Саудівської Аравії, ще не визначилися зі власною позицією щодо цього терористичного акту. Принаймні, так стверджує президент США Дональд Трамп.

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Зокрема, на питання, чи згодні США приєднатися до ударів Саудівської Аравії по підтримуваних Іраном єменським хуситам, він відповів, що "можливо, але ми поки що не розглянули це питання". Так чи так, Трамп пообіцяв "прийняти рішення" та "діяти дуже швидко".

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, 7 жовтня хусити здійснили напад на два інші аеропорти на півдні Саудівської Аравії. Тоді мішенню бойовиків стали міжнародний аеропорт імені короля Абдалли бін Абдулазіза в місті Джизан та міжнародний аеропорт Наджран.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, як Саудівська Аравія планує наступ на хуситів, щоб розблокувати Червоне море.