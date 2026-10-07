Єменські хусити атакували два аеропорти в Саудівській Аравії, є поранені: що відомо про наслідки

Єменські хусити здійснили напад на два аеропорти на півдні Саудівської Аравії. Мішенню бойовиків стали міжнародний аеропорт імені короля Абдалли бін Абдулазіза в місті Джизан та міжнародний аеропорт Наджран.

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У результаті атак інфраструктура об'єктів зазнала пошкоджень, три людини поранені. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Причини ескалації та загроза світовим ринкам

Військові представники хуситів підтвердили удари та закликали міжнародні авіакомпанії припинити польоти над Саудівською Аравією, за винятком маршрутів над Меккою та Мединою.

Новий виток ескалації відбувається на тлі контрнаступу саудівської коаліції, яка намагається відтіснити хуситів від стратегічно важливого узбережжя Червоного моря та протоки Баб-ель-Мандеб.

Присутність повстанців у цих ключових точках загрожує скороченням регіональних поставок нафти та підриває глобальну енергетичну безпеку. Ситуація ускладнюється зростанням напруженості навколо Ормузької протоки, де тривають напади на танкери.

Міжнародна реакція та ризики для авіації

Європейське агентство з безпеки польотів попередило цивільні авіакомпанії про загрозу помилкової ідентифікації літаків через регулярні атаки БПЛА, ракетні удари та роботу систем ППО.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн констатувала, що дії хуситів дестабілізують регіон і розпалюють насильство. У свою чергу, Ер-Ріяд пригрозив юридичними наслідками за зйомку та публікацію кадрів із прильотами та перехопленнями цілей.

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Контекст конфлікту та роль США

Війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану, і вже забрала життя понад 150 тис. осіб. Після періоду нестійкого перемир’я у вересні повстанці розпочали новий наступ, захопивши нові території та острів у Червоному морі.

Спадковий принц Мухаммед бін Салман звертався за військовою допомогою до президента США Дональда Трампа, однак Вашингтон обмежив свою участь підтримкою розвідданими та непрямою допомогою.

Головні історії дня

Нагадаємо, Туреччина та Пакистан направлять військові сили до Саудівської Аравії після ракетних та безпілотних атак хуситів з Ємену. Рішення було ухвалено в Ер-Ріяді на екстреній зустрічі представників трьох країн, які в серпні створили спільний оборонний союз.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як Саудівська Аравія планує наступ на хуситів, щоб розблокувати Червоне море.