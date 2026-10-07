Єменські хусити атакували два аеропорти в Саудівській Аравії, є поранені: що відомо про наслідки

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 39 тис. грнПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерТрамп знов заявив про наближення припинення війни в УкраїніТрамп знов заявив про наближення припинення війни в УкраїніРосія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертвиРосія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертвиЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полоненихЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полоненихУкраїнці в ЄСУ Грузії оголосили нове рішення щодо виплат біженцям з України: яку допомогу надаватимутьРосія втратила майже 1,5 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"Росія втратила майже 1,5 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"У Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. ФотоУ Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. ФотоОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: є загиблі і поранені, триває розбір завалів. Фото і відеоОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: є загиблі і поранені, триває розбір завалів. Фото і відеоУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISWУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISW

Єменські хусити атакували два аеропорти в Саудівській Аравії, є поранені: що відомо про наслідки

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 465
Єменські хусити атакували два аеропорти в Саудівській Аравії, є поранені: що відомо про наслідки
Єменські хусити атакували два аеропорти в Саудівській Аравії. Джерело: Getty Images

Єменські хусити здійснили напад на два аеропорти на півдні Саудівської Аравії. Мішенню бойовиків стали міжнародний аеропорт імені короля Абдалли бін Абдулазіза в місті Джизан та міжнародний аеропорт Наджран.

У результаті атак інфраструктура об'єктів зазнала пошкоджень, три людини поранені. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Причини ескалації та загроза світовим ринкам

Військові представники хуситів підтвердили удари та закликали міжнародні авіакомпанії припинити польоти над Саудівською Аравією, за винятком маршрутів над Меккою та Мединою.

Новий виток ескалації відбувається на тлі контрнаступу саудівської коаліції, яка намагається відтіснити хуситів від стратегічно важливого узбережжя Червоного моря та протоки Баб-ель-Мандеб.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 3,9 т.
Озброєні люди в масках проникли з території Білорусі до Латвії і пошкодили прикордонну інфраструктуру: що відбувається
icon 3,9 т.
Озброєні люди в масках проникли з території Білорусі до Латвії і пошкодили прикордонну інфраструктуру: що відбувається
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 2,4 т.
"Масова міграція вийшла з-під контролю": Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції
icon 2,4 т.
"Масова міграція вийшла з-під контролю": Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 2,3 т.
У Квебеку на виборах перемогла партія, яка хоче відокремлення провінції від Канади: обіцяють оголосити референдум
icon 2,3 т.
У Квебеку на виборах перемогла партія, яка хоче відокремлення провінції від Канади: обіцяють оголосити референдум

Присутність повстанців у цих ключових точках загрожує скороченням регіональних поставок нафти та підриває глобальну енергетичну безпеку. Ситуація ускладнюється зростанням напруженості навколо Ормузької протоки, де тривають напади на танкери.

Міжнародна реакція та ризики для авіації

Європейське агентство з безпеки польотів попередило цивільні авіакомпанії про загрозу помилкової ідентифікації літаків через регулярні атаки БПЛА, ракетні удари та роботу систем ППО.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн констатувала, що дії хуситів дестабілізують регіон і розпалюють насильство. У свою чергу, Ер-Ріяд пригрозив юридичними наслідками за зйомку та публікацію кадрів із прильотами та перехопленнями цілей.

Контекст конфлікту та роль США

Війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану, і вже забрала життя понад 150 тис. осіб. Після періоду нестійкого перемир’я у вересні повстанці розпочали новий наступ, захопивши нові території та острів у Червоному морі.

Спадковий принц Мухаммед бін Салман звертався за військовою допомогою до президента США Дональда Трампа, однак Вашингтон обмежив свою участь підтримкою розвідданими та непрямою допомогою.

Єменські хусити атакували два аеропорти в Саудівській Аравії, є поранені: що відомо про наслідки

У Саудівській Аравії атаковано аеропорти. Джерело: Google Maps

Нагадаємо, Туреччина та Пакистан направлять військові сили до Саудівської Аравії після ракетних та безпілотних атак хуситів з Ємену. Рішення було ухвалено в Ер-Ріяді на екстреній зустрічі представників трьох країн, які в серпні створили спільний оборонний союз.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як Саудівська Аравія планує наступ на хуситів, щоб розблокувати Червоне море.

Схожі теми
Війна на Близькому СходіСаудівська АравіяЄменські хуситиБлизький схід
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись