Єменські хусити атакували будівлю міноборони Саудівської Аравії: що відомо. Відео

Єменські хусити здійснили повітряні атаки по низці об'єктів у Саудівській Аравії. Постраждала, зокрема, будівля Міністерства оборони.

Відео дня

У четвер, 22 жовтня, це підтвердив офіційний представник збройних сил угрупування Ях'я Сарія. Його цитує інформаційне агентство IRIB. Як стверджує речник, під обстріли потрапили:

– об'єкт оборонного відомства країни в Ер-Ріяді;

– компанія Saudi Aramco (найбільша у світі за видобутком і запасами нафти), а саме адмінбудівля в місті Дахран і промисловий об'єкт у пустелі Руб-ель-Халі;

– Міжнародний аеропорт Абха в Абсі, столиці провінції Асір;

– Міжнародний аеропорт імені короля Фахда, розташований на північний захід від міста Даммам.

Дим над Ер-Ріядом:

Чотири людини загинули, 10 постраждали

Удар по останній локації відбувся в середу ввечері. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення, повідомило Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії.

РЕКЛАМА

Як передає Arab News, після цього Міжнародний аеропорт імені короля Фахда призупиняв роботу, але вже в четвер відновив повітряний рух.

Ще дві особи загинули і дві травмувалися через падіння уламків перехопленого безпілотника, спрямованого на завод на нафтовому родовищі Шайбах (Saudi Aramco). Загорівся транспортний засіб, що належав підряднику, який працював на нафтовому родовищі за межами периметра об'єкта.

Головні історії дня

"Внаслідок спроби нападу загинули двоє людей, філіппінець і непальець, а ще двоє отримали поранення", – цитує Arab News Міністерство енергетики королівства.

Як раніше писав OBOZ.UA, Сполучені Штати скорочують присутність своїх військ на базах на Близькому Сході. Тим часом Державний департамент віддав наказ про подальше скорочення персоналу в кількох дипломатичних представництвах у регіоні.