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"Є певні ризики": у Литві допустили запровадження загальної військової служби з 2030 року

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
66
"Є певні ризики": у Литві допустили запровадження загальної військової служби з 2030 року
Міністр закликав не протиставляти армію та служби внутрішньої безпеки. Джерело: lrt.lt

У Литві розглядають можливість запровадження загального військового обов’язку з 2030 року. Міністр національної оборони Робертас Каунас підтримує таку ідею, однак визнає, що вона пов’язана з певними ризиками.

Однією з причин руху до загальної військової служби є погіршення демографічної ситуації та скорочення кількості молодих людей, які підлягають призову. Про це пише LRT.

У Литві можуть запровадити загальну військову службу з 2030 року

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас заявив, що запровадження загального військового обов’язку з 2030 року можливе, проте таке рішення пов’язане з певними ризиками. За його словами, їх представлять особам, які ухвалюватимуть остаточне рішення.

"Ми представимо нашу думку. Думаю, це можливо. Ми виявимо певні ризики, і особи, які ухвалюють рішення, ухвалять рішення", – заявив Каунас.

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Як повідомило агентство BNS, у четвер Державна рада оборони Литви обговорить можливий перехід до моделі загального військового обов’язку. Раніше цього тижня опозиційні консерватори запропонували запровадити її з 2030 року.

Міністр загалом підтримує загальну військову повинність, однак конкретних ризиків її запровадження публічно не назвав.

Чому Литва рухається до загальної військової повинності

За словами Каунаса, країна вже поступово наближається до загальної військової служби серед молоді. Кількість молодих людей, яких призивають до армії, збільшується, водночас кількість осіб, здатних проходити службу, скорочується.

Міністр пояснив це погіршенням демографічної ситуації та зниженням народжуваності.

"Наша демографічна ситуація не покращується, а погіршується. Народжуваність знижується, кількість молодих громадян, які підлягають військовій службі, також зменшується, тому, природно, ми рухаємося до загального військового обов’язку, навіть не ставлячи перед собою таку конкретну мету", – сказав він.

На думку Каунаса, загальна військова повинність не лише посилює обороноздатність Литви, а й допомагає суспільству здобувати навички поведінки в кризових ситуаціях.

"Цей додатковий ефект також надзвичайно важливий, окрім уміння стріляти та знання тактики", – зазначив міністр.

Цього року до литовської армії планують призвати понад 5,3 тисячі молодих людей.

Міністр закликав не протиставляти армію та служби внутрішньої безпеки

У четвер Каунас також закликав політиків не виступати проти військових і служб внутрішньої безпеки, зокрема поліції та прикордонної охорони.

На тлі підготовки державного бюджету на наступний рік ці служби домагаються додаткового фінансування. Однак міністр наголошує, що виділення коштів на їхні потреби не повинно відбуватися за рахунок національної оборони.

Деякі політики, які вимагають збільшити фінансування передбачених законом служб внутрішньої безпеки, пропонують враховувати цілі НАТО: 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП) на безпосередню оборону та ще 1,5% ВВП на потреби, пов’язані з обороною.

Каунас заявив, що розуміє потреби працівників поліції, пожежних служб і прикордонників, але вважає неприпустимим фінансувати їх за рахунок армії.

"Але якщо ми зробимо це за рахунок армії, яка й так уже багато років не отримує адекватного фінансування, а війна вже зовсім поряд... Нам потрібно відновити міць армії, ми просто не можемо сьогодні виділити ці 1,5 відсотка за рахунок Міністерства національної оборони", – сказав він. 

"Я також закликаю політиків не нацьковувати один з одним дві організації, які добре співпрацюють", – додав міністр.

Скільки коштів Литва планує виділити на оборону

У проєкті державного бюджету на наступний рік, який минулого тижня представили Сейму, передбачено підвищення зарплат посадовців приблизно на 7,5%. На це планують додатково спрямувати 45,3 мільйона євро.

Водночас профспілки державних службовців вважають такого підвищення недостатнім. Міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас цього тижня повідомив, що його відомство просить додатково передбачити в бюджеті 124 мільйони євро для забезпечення громадської безпеки.

Дайніус Гайжаускас, представник правлячої "селянської" партії, заявив, що кошти, яких бракує для фінансування посадовців, можна виділити з оборонного бюджету.

Однак Каунас виступає проти такого підходу. За його словами, Литві необхідно відновити військову міць, а фінансування армії не повинно скорочуватися заради інших потреб.

Наступного року на оборону Литви планують виділити близько 4,8 мільярда євро, що становить 5% ВВП.

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