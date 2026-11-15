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Є готелі, казино та церкви: в Австралії ціле місто сховалося під землею через нестерпну спеку

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
867
Є готелі, казино та церкви: в Австралії ціле місто сховалося під землею через нестерпну спеку
Мешканці Кубер-Педі знайшли рішення для екстремальних погодних умов. Джерело: wetouraustralia.com

Австралійське містечко Кубер-Педі розташоване в штаті Південна Австралія, стало відомим завдяки незвичайному способу життя його мешканців. Через сильну спеку люди облаштовують будинки та громадські заклади під землею, де температура протягом року тримається в межах 19–25 градусів за Цельсієм.

Про особливості життя в незвичайному населеному пункті розповіло видання Polsat News. Кубер-Педі розташоване приблизно за 846 км на північний захід від Аделаїди. За переписом 2021 року, тут постійно проживають близько 1,4 тисячі людей.

Місто під землею

Кубер-Педі називають світовою столицею опалів, адже звідси походить значна частина дорогоцінних опалів, які видобувають у світі. Саме відкриття багатих покладів цих мінералів у 1916 році привернуло сюди перших шахтарів.

Однак переселенці швидко зіткнулися з іншою проблемою – суворим пустельним кліматом. Влітку температура повітря часто перевищує 40 градусів, а звичайні будинки потребують додаткового охолодження.

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Є готелі, казино та церкви: в Австралії ціле місто сховалося під землею через нестерпну спеку

Австралійське містечко Кубер-Педі. Джерело: polsatnews.pl

Вихід знайшли у будівництві підземних осель, які місцеві називають землянками. Їх вирубують безпосередньо у скельних породах. Такі приміщення забезпечують значно комфортнішу температуру навіть у найспекотніші місяці.

Спека до 48 градусів

За даними Австралійського метеорологічного бюро, середня максимальна температура в січні в Кубер-Педі становить майже 37 градусів. Водночас абсолютний температурний рекорд зафіксували двічі – 20 грудня 2019 року та 30 січня 2026 року. В обох випадках термометри показали 48,3 градуса за Цельсієм.

Спекотні умови посилюють інтенсивне сонячне випромінювання та нестача опадів. У середньому на рік тут припадає лише 67 похмурих днів, а кількість опадів становить близько 144,8 мм.

Підземні приміщення мають бути облаштовані щонайменше на глибині 4 метрів. Водночас деякі споруди розташовані майже вдвічі глибше. Саме скельні породи допомагають підтримувати стабільну температуру всередині.

Під землею працюють приватні будинки, магазини, ресторани, казино, перукарні та готелі. Є тут і кілька церков, зокрема католицька, сербська православна та англіканська.

Туризм і кіно

Розвитку туризму сприяло завершення асфальтування трансконтинентальної автомагістралі Стюарт у 1987 році. Після цього відвідувачам стало значно простіше діставатися до містечка.

Туристи найчастіше оглядають підземні церкви та житлові приміщення, частина яких була створена ще в першій половині XX століття. Деякі з цих споруд внесені до списку національної спадщини Австралії та перебувають під охороною.

Попри незвичайний спосіб життя, не все місто перемістилося під землю. На поверхні також працюють магазини та готелі. Серед місцевих цікавинок – поле для гольфу без жодної травинки. Гравці беруть із собою невеликі квадрати штучного покриття, на які кладуть м'яч перед ударом.

На в'їзді до Кубер-Педі встановили великий напис із назвою міста та стару вантажівку-компресор. Такі машини раніше використовували для прокладання тунелів у скелях. Вона нагадує про гірничу історію поселення.

Містечко також приваблює кінематографістів. У його підземних тунелях знімали окремі сцени фільмів "Шалений Макс 3: Під куполом грому" (1985) та "Чорна діра" (2000).

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як в Австралії дерева з Африки знищують місцевих бджіл.

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