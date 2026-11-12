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Японія хоче дозволити американським кораблям із ядерною зброєю заходити до своїх портів: готуються зміни до законів

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
306
Японія хоче дозволити американським кораблям із ядерною зброєю заходити до своїх портів: готуються зміни до законів
Американський авіаносець в японському порту. Джерело: Аsahi Shimbun

Уряд Японії розглядає можливість зробити виняток із власної заборони на ввезення до країни ядерної зброї. Ця заборона закріплена у так званих "Трьох неядерних принципів" Японії і сформульована вона доволі жорстко. Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі пропонує додати до зазначених принципів виняток, який дозволить  американським військовим кораблям із ядерним озброєнням заходити до японських портів "у надзвичайних ситуаціях".

Таким чином Санае Такаїчі хоче забезпечити Японії "ядерну парасольку" США, повідомляє The Asahi Shimbun із посиланням на джерело в японському уряді. Видання додає, що в оточенні прем’єрки "існують побоювання, що ідеали "Трьох принципів" можуть бути змарновані".

Що саме пропонується

"Неядерні принципи" закріплені у парламентських резолюціях 1971 та 1976 років і є основою неядерної політики Японії. Принципи прості і водночас доволі жорстко сформульовані: Японія не повинна володіти ядерною зброєю, не може виробляти її та не допускає ввезення ядерної зброї на свою територію.

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Відповідний виняток пропонується лише до третього документа з національної безпеки, який забороняє ввезення зброї. Уряд Санае Такаїчі не пропонує взагалі відмовитися від такої заборони, а лише "зробити виняток у разі надзвичайних ситуацій". Причому виняток буде стосуватися виключно американського флоту.

Йдеться про ситуації, коли японський уряд визнає, що без тимчасового заходження американських кораблів із ядерним озброєнням неможливо належним чином забезпечити безпеку Японії.

Так чи так, перегляд "неядерного принципу" в уряді Санае Такаїчі запланований до кінця 2026 року.

Що передувало

Санае Такаїчі ще в жовтні поточного року у японському парламенті допустила можливість перегляду формулювань "Трьох неядерних принципів" з додаванням до них можливості американського ядерного стримування.

Однак пропозиція прем’єрки викликала заперечення серед представників правлячої Ліберально-демократичної партії, які стверджують, що, по-перше, ідеали "Трьох принципів" можуть бути змарновані, а по друге, такий крок може спричинити додаткову напруженість у відносинах із сусідніми державами.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Німеччина та Японія домовилися поглибити співпрацю у сфері безпеки й оборонної промисловості. Зокрема, Берлін і Токіо вже вивчають можливості взаємодії у створенні бойових літаків.

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