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Блог

Дмитро Томчук
Дмитро Томчук

Новини. Світ / Думки
Time to read1 хв
icon 25,5 т.
Блог |

Ялта без українців: Путін кличе Трампа й Сі на історичний поділ світу, але є проблема

Ялта без українців: Путін кличе Трампа й Сі на історичний поділ світу, але є проблема
Володимир Путін

Путін запропонував Трампу і Сі Цзіньпіну зустрітися наступного місяця й обговорити долю України.

Без Зеленського. Без українців. Без європейців.

Хоче нову Ялту. Новий переділ світу. Щоб троє великих дядьків сіли за стіл, розклали карту й вирішили, кому що належить.

Я ж казав, що він ідіот.

У цьому задумі є одна маленька проблема. На дворі 2026 рік, а не 1945-й.

І Україна – не шматок території на карті, який можна передавати з рук у руки під час дружнього обіду.

Але найбільший анекдот у тому, що Путін, який уже стільки років не може підкорити Україну військовим шляхом, тепер хоче отримати її за столом переговорів. Та ще й без самої України!

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Уявляю цю картину: три геополітичні гіганти домовилися, потиснули руки, зробили історичне фото. А потім з’ясовується, що українці про ці домовленості нічого не знають і виконувати їх не збираються.

І знову якась прикра несподіванка для геополітичних стратегів.

Що з цього приводу думаєте?

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Дмитрия Томчука
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