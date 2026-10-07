"Якщо ви не прагнете створити ядерну зброю, то навіщо вам збагачений уран?" Венс нагадав Ірану умову завершення війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран має суттєво скоротити потужності зі збагачення урану, якщо хоче досягти угоди зі Сполученими Штатами та завершити семимісячну війну. За його словами, Вашингтон очікує від Тегерана не обіцянок, а конкретних кроків щодо ядерної програми.

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Про це Венс розповів в інтерв'ю Reuters після поїздки до Аляски. Він наголосив, що США залишаються відкритими до домовленостей, однак вимагають від Ірану реального скорочення збагачення урану, а не лише запевнень щодо майбутнього згортання ядерної програми.

Вимога США та відповідь Тегерана

"Якщо ви не хочете ядерної зброї, то навіщо вам паливо, збагачене до 60%? І якщо ви хочете продемонструвати прихильність до того, щоб не створювати ядерну зброю, не виробляйте високозбагачене паливо. Це дуже базова порогова вимога", – сказав Венс, підкресливши, що США не обмінюватимуть "слова на дії".

Водночас високопоставлений іранський посадовець заявив Reuters, що вимоги та пропозиції Вашингтона суперечать позиції Тегерана. За його словами, переговорів щодо ядерної програми поки не було, а США спочатку мають виконати умови Ірану.

"Червоні лінії" Ірану та переговори

Іранський представник назвав визнання права країни на збагачення урану "червоною лінією", у якій Тегеран не проявлятиме гнучкості, хоча окремі деталі процесу можуть обговорюватися пізніше.

Останніми тижнями США та Іран обмінювалися пропозиціями щодо завершення війни та відкриття Ормузької протоки. Проте президент США Дональд Трамп відкинув останню пропозицію Тегерана і попередив про можливе посилення військової операції після проміжних виборів у США.

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Ізраїль, США та інші західні держави вже тривалий час звинувачують Іран у прагненні створити ядерну зброю, зокрема звертаючи увагу на збагачення урану до 60%, що значно перевищує рівень, необхідний для цивільних потреб, і наближається до 90%, необхідних для створення ядерної зброї. Іран заперечує намір створити ядерну зброю, однак іранські представники заявляли, що Тегеран може погодитися розбавити свої найбільш збагачені запаси.

У США не впевнені, хто ухвалює рішення в Ірані

Окремою проблемою для переговорів Венс назвав невизначеність щодо того, хто саме ухвалює рішення в Ірані. За його словами, США спілкуються з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та очільником МЗС Аббасом Арагчі, однак не розуміють обсягу їхніх повноважень.

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"Одне з того, що ми зрозуміли, – не зовсім зрозуміло, як їхня країна ухвалює рішення", – сказав Венс. Раніше Трамп також зазначав, що його "найбільша проблема" – це відсутність розуміння, хто насправді керує Іраном.

У відповідь речник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що американські посадовці добре знають, як працює іранська система, а справжня проблема полягає у суперечливих позиціях і змішаних сигналах із Вашингтона.

Венс також додав, що особисто спілкувався з польовими командирами щодо ситуації на фронті. Він відкинув побоювання щодо нестачі критично важливих боєприпасів та зазначив, що хоча іранські війська й можуть періодично атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці, вони переважно не здатні перешкодити експорту енергоносіїв через цей водний шлях.

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Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп може піти на певне послаблення санкційного тиску на Іран та повернення заморожених активів в обмін на конкретні зобов’язання Тегерана щодо ядерної програми. За даними Axios, Вашингтон наполягав на поступках Ірану у ядерному питанні, тоді як Тегеран хотів зосередити переговори на Ормузькій протоці та військово-морській блокаді США.

Як писав OBOZ.UA, наприкінці вересня переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут. Сторони не були готові йти на поступки, а катарські посередники намагалися допомогти їм досягти дипломатичного прориву. На тлі провалу перемовин держсекретар США Марко Рубіо вимагав, щоб іранська делегація при ООН залишила територію Сполучених Штатів.