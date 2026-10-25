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"Як нам захистити нашу свободу і безпеку?" Мерц поскаржився на загрозу з боку Росії та екстремістських партій

Софія ЗакревськаСофія Закревська
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Фрідріх Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Джерело: Friedrich Merz/Facebook

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив загрози, з якими стикається його країна. Їхнім джерелом є екстремістські партії та іноземні вороги, включаючи "масштабну загрозу" з боку Росії

Про це Мерц сказав у суботу, 24 жовтня. Його цитує Deutsche Welle. "Як нам захистити нашу свободу та безпеку в Європі в умовах зростаючих загроз з боку екстремістів всередині країни та іноземних держав ззовні?" – запитав канцлер.

Він додав, що Росія прагне "щодня дестабілізувати ситуацію в Німеччині".

Німеччина є одним із найбільших військових і політичних союзників України і протягом останніх місяців перебуває в стані підвищеної готовності до актів саботажу

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Напруженість зросла після того, як поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига було виявлено дрон, начинений вибухівкою. У Берліні тоді заявили, що за цією спробою теракту стоїть Москва.

"В одному з останніх інцидентів, що стався у четвер, поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії", – додає Deutsche Welle.

Раніше Мерц застеріг від самозаспокоєння щодо небезпеки, яку становить Росія. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін прагне не лише перемогти у війні проти України, а й підірвати демократію в Європі

За його словами, багато людей, зокрема й у Німеччині, не сприймають цю загрозу достатньо серйозно. Багато хто не бачить, якою насправді є мета Росії. 

Як повідомляв OBOZ.UA, у Німеччині створять космічні війська у складі Військово-повітряних сил. Поштовхом для такого рішення став черговий інцидент із наближенням російського супутника-шпигуна до західного розвідувального супутника.

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