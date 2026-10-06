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"Я знаю про ситуацію": Трамп пообіцяв Росії допомогу з чумою в Іркутській області

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 327
"Я знаю про ситуацію": Трамп пообіцяв Росії допомогу з чумою в Іркутській області
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові допомогти Росії після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Ця заява пролунала на тлі того, що російська влада і МОЗ РФ досі не визнали факт смерті людини від цієї хвороби, озвучивши діагноз "пневмонія невідомої етіології".

Про це Трамп сказав під час спілкування з медіа 5 жовтня. Він зазначив, що знає про ситуацію в Іркутській області, і додав, що росіяни "називають це пневмонією". За словами американського лідера, у США "приділяють цьому питанню пильну увагу"

Глава держави заявив, що колись людство вміло контролювати цю хворобу, але збудники стали сильнішими та розумнішими, "як армія", а ліки, які раніше працювали, тепер діють гірше.

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"Тож ми допоможемо. Всім, хто має таку проблему, ми завжди готові допомогти", – запевнив Трамп.

Раніше у Білому домі заявили, що стежать за ситуацією довкола ймовірного випадку чуми в Іркутській області РФ. Американська адміністрація отримала інформацію про захворювання та карантинні заходи в регіоні.

Наразі у США оцінюють можливі варіанти реагування на ситуацію.

В медіа підкреслили, що чума є бактеріальною інфекцією, яка у разі відсутності лікування може становити серйозну загрозу для життя. За інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань США, своєчасне виявлення хвороби дає змогу ефективно лікувати її за допомогою антибіотиків. 

Як повідомляв OBOZ.UA, в Іркутській області після смерті лаборантки в Шелеховській районній лікарні запровадили карантин, а близько 200 людей взяли під медичне спостереження. Жінка працювала у протичумному інституті та, за інформацією місцевих джерел, могла контактувати зі збудником легеневої чуми.

Міністерство охорони здоров’я РФ та Росспоживнагляд офіційно заперечують спалах чуми, заявляючи, що епідеміологічна ситуація є стабільною, а приводів для паніки немає. Водночас в Іркутській області у низці медичних закладів запроваджено карантинні заходи.

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