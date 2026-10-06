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"Я знаю багато людей там": Трамп не виключив розміщення американської військової бази у Литві. Відео

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
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"Я знаю багато людей там": Трамп не виключив розміщення американської військової бази у Литві. Відео
Президент США Дональд Трамп спілкується зі ЗМІ перед посадкою на борт Marine One. Джерело: REUTERS/Eric Lee

Президент США Дональд Трамп заявив 5 жовтня, що Вашингтон розгляне пропозицію Литви щодо створення постійної американської військової бази на її території.

Про це він сказав журналістам на галявині Білого дому у відповідь на запитання кореспондента LRT. Литовський журналіст запитав Трампа, чи розгляне він запрошення Вільнюса створити постійну базу США в країні.

"Ми, безумовно, це розглянемо. Я знаю дуже багатьох людей у Литві. Вони чудові люди", – відповів американський президент.

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Постійна присутність

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс раніше заявив, що країна хотіла б постійного розміщення американських військових і готова оплатити відповідні витрати. За його словами, це питання він обговорював у вересні зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

"Ми справді цього прагнемо: я зустрічався зі спеціальним посланцем Джоном Коулом і сказав йому, що ми хотіли б, щоб американські військові були розміщені постійно, і готові покрити витрати, якщо це станеться", – сказав Сінкявічюс в інтерв'ю Bloomberg.

Зараз американські військові перебувають у Литві на ротаційній основі. У вересні президент Литви Гітанас Науседа повідомив про прибуття нової ротації військових США. Очікується, що наприкінці жовтня до країни прибудуть два американські батальйони, загальна чисельність яких становитиме близько 1000 військових.

Американська ротація

Сполучені Штати регулярно розміщують батальйони в Литві з 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська присутність була переведена у формат безперервної ротації, коли підрозділи змінюють один одного.

У 2025 році в Пабраде для американських військових відкрили нову інфраструктуру. Там облаштовано три казарми, багатофункціональний комплекс зі спортзалом і навчальними класами, їдальні, технічну зону, вертолітні майданчики та інші об'єкти. Литовське Міністерство оборони прямо зазначає, що прагне довгострокової та безперервної присутності американських військових.

Нинішня модель передбачає саме ротаційне, а не постійне базування. За даними литовської влади, американські військові в межах нової ротації також матимуть танки Abrams. Раніше в Пабраде американські підрозділи використовували танки Abrams, бойові машини Bradley та самохідні гаубиці Paladin.

Пабраде розташоване у східній частині Литви, приблизно за 35 миль від кордону з Білоруссю. Американські військові проводять там тренування разом із литовськими та іншими союзними силами НАТО.

Таким чином, наразі йдеться про намір Литви перейти від ротаційного формату до постійного розміщення американських військових. Трамп заявив лише про готовність розглянути таку пропозицію, а про ухвалене рішення щодо створення бази США в Литві не повідомлялося.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Литва розгортає українську систему SkyFortress для виявлення дронів.

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