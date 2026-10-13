"Я ніколи не був проти підтримки України, але…" Лідер британських популістів хоче перевірити надану Києву допомогу

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив у понеділок, що в разі формування уряду його політична сила ретельно перегляне підтримку України з боку Великої Британії. Він поставив під сумнів використання частини фінансової допомоги, водночас визнавши, що загроза з боку російського диктатора Путіна зараз є найбільшою за весь час.

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Про це пише Politico. Фарадж наголосив, що ніколи не виступав проти підтримки України, але хоче переконатися, що гроші британських платників податків не зникають через корупцію. Посольство України у Лондоні відмовилося коментувати його заяви.

Позиція Фараджа

"Я ніколи не казав, що ми не повинні підтримувати Україну. Ніколи. Але я казав, що хотів би уважно перевірити, чи не поглинає корупція гроші британських платників податків", – заявив політик.

Він назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн світу та висловив занепокоєння щодо того, куди могла піти частина британської допомоги. Фарадж також згадав звинувачення в корупції, які стосувалися адміністрації президента Володимира Зеленського.

Водночас лідер Reform UK визнав серйозність російської загрози. За його словами, він не має сумнівів, що Путін зараз становить більшу небезпеку, ніж будь-коли раніше.

Британська допомога

За даними британського уряду, оприлюдненими в липні 2026 року, Велика Британія зобов’язалася надати Україні 25 млрд фунтів стерлінгів від початку повномасштабного російського вторгнення.

Ця сума охоплює:

16 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги;

до 5,6 млрд фунтів стерлінгів невійськової підтримки;

3,5 млрд фунтів стерлінгів граничного обсягу гарантій експортного фінансування.

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Фарадж заявив про необхідність перевірити використання цих коштів. Водночас він не сказав, що Велика Британія має повністю припинити підтримку України.

Реакція на Трампа

Фарадж також прокоментував рішення президента США Дональда Трампа призупинити санкції щодо експорту російського дизельного пального. Це сталося на тлі поглиблення розбіжностей між Вашингтоном і Києвом. Після критики з боку президента України Володимира Зеленського Трамп у суботу заявив, що Україні час обрати нового президента.

Лідер Reform UK сказав, що не погоджується з рішенням американського президента купувати дизельне пальне в Росії. Водночас він розкритикував країни Євросоюзу за те, що вони продовжують купувати значні обсяги російської нафтохімічної продукції під час війни.

Головні історії дня

Фарадж не підтримав і заклик Трампа до зміни влади в Україні. Він зазначив, що відносини між американським та українським президентами були непростими, тому така заява не стала для нього несподіванкою.

"У якийсь момент в Україні мають відбутися вибори. Це справедливо для країни, яка прагне дотримуватися західних цінностей. Коли саме вони відбудуться, ще побачимо", – сказав політик.

Він також нагадав, що у Великій Британії вибори проводили навіть під час Другої світової війни.

Межі підтримки

Відповідаючи на запитання, чи існують межі його підтримки України, Фарадж заявив, що допомога не може бути безмежною. Він поставив риторичне запитання, чи готовий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтримувати Київ за будь-яких обставин.

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При цьому політик знову повернувся до звинувачень у корупції та заявив, що, на його думку, президентській адміністрації України доводилося стикатися з відповідними скандалами. Він припустив, що в певний момент проведення загальних виборів в Україні може стати важливим кроком.

Окремо Фарадж відкинув звинувачення критиків щодо своїх попередніх висловлювань про причини російського вторгнення. У 2024 році він заявляв, що розширення НАТО та Євросоюзу на схід дало Путіну привід виправдовувати війну перед росіянами. Водночас тоді політик наголошував, що відповідальність за використання цього приводу лежить на російському президенті.

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Тепер Фарадж назвав НАТО "великим успіхом" протягом багатьох років. Він також підкреслив, що Велика Британія відіграє важливу роль в Альянсі, зокрема як міст між Європою та США, допомагаючи зберігати участь Вашингтона в НАТО.

Політичні перспективи

Заяви Фараджа пролунали під час пресконференції в промисловій зоні графства Кент. Там він представив плани Reform UK щодо посилення міграційної політики. Серед пропозицій – призупинити розгляд усіх заяв про надання притулку на п'ять років і депортувати людей, які залишаться в черзі на рішення.

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Водночас політичні позиції партії останнім часом змінилися. За даними POLITICO, влітку Reform UK втратила лідерство в опитуваннях і тепер поступається чотири відсоткові пункти Лейбористській партії, яку очолює Бернем. Наступні парламентські вибори у Великій Британії мають відбутися не пізніше 2029 року.

Лідерка Консервативної партії Кемі Бейденок раніше заявила, що радше домагатиметься повторних виборів, ніж укладатиме угоду про спільне формування уряду з Reform UK. Фарадж натомість сказав, що готовий співпрацювати з представниками будь-якої партії, якщо це допоможе реалізувати його плани.

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Також представники Reform UK раніше повідомляли, що Фарадж планує зустрітися наприкінці жовтня з лідеркою французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Крім того, він розглядає можливість поїздки до України.

Від зустрічі з представниками ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Фарадж прямо не відмовився, але й не підтвердив, що планує її. Натомість він заявив, що Reform UK є поміркованішою альтернативою ультраправим рухам, які набирають популярності в Європі.

За словами політика, провали міграційної політики сприяють поширенню радикальних настроїв. Він назвав наступні парламентські вибори шансом відновити довіру до виборчої системи країни.

Раніше повідомляв, що Трамп вважає Зеленського перепоною до миру та Нобелівської премії.