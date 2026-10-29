"Я легітимний": Флавіу Болсонару, який утік до США, оголосив себе обраним президентом Бразилії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грнЩо буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУВ Україні виставили на продаж активи відразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв"Лавров буде змушений долучитися": Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20"Лавров буде змушений долучитися": Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину ФаріонКостюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину ФаріонЯк зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдомаЯк зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдомаПівтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. ВідеоПівтора мільйона людей і сотні мільярдів доларів: у Генштабі підрахували усі втрати Росії у повномасштабній війні проти України. ВідеоЖителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, вивезуть до Білорусі на військовому літаку РФ – Fox NewsЖителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, вивезуть до Білорусі на військовому літаку РФ – Fox News"Це дуже смішно". Мама Костюк штрафує дітей за розмови російською мовою"Це дуже смішно". Мама Костюк штрафує дітей за розмови російською мовою"Не підписана і не набрала чинності": поляки отримали офіційне пояснення про постанову Львівської облради щодо року УПА"Не підписана і не набрала чинності": поляки отримали офіційне пояснення про постанову Львівської облради щодо року УПАУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Я легітимний": Флавіу Болсонару, який утік до США, оголосив себе обраним президентом Бразилії

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read3 хв
108
"Я легітимний": Флавіу Болсонару, який утік до США, оголосив себе обраним президентом Бразилії
Флавіу Болсонару не визнає свою поразку на виборах

У середу, 28 жовтня, сенатор Флавіу Болсонару, прибувши до Сполучених Штатів, проголосив себе законним лідером Бразилії. Він стверджує, що став жертвою "виборчого перевороту", нібито здійсненого Верховним судом країни та президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, якого переобрали на четвертий термін.

Останній переміг на виборах з перевагою у понад 4 мільйони голосів, однак Болсонару відмовився визнавати свою поразку. Про це пише Reuters.

Болсонару прибув до Маямі, таємно покинувши Бразилію, де він відмовився виконати постанову Верховного суду про здачу своїх паспортів у рамках розслідування щодо відмивання грошей. Сенатор подякував аргентинському лідеру Хав’єру Мілею за допомогу в організації поїздки, а також президенту США Дональду Трампу, який надав йому та його родині візи, за теплий прийом.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
1,1 т.
Іран відкинув пропозиції катарських посередників щодо завершення війни зі США як неприйнятні – Reuters
1,1 т.
Іран відкинув пропозиції катарських посередників щодо завершення війни зі США як неприйнятні – Reuters
Надія ДанищукНадія Данищук
789
Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз: що відомо про наслідки
789
Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз: що відомо про наслідки
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
534
В Італії викрили чат з планами погромів і пограбувань під час протестів: усі подробиці
534
В Італії викрили чат з планами погромів і пограбувань під час протестів: усі подробиці

У своєму першому дописі в X Болсонару оголосив себе "обраним президентом". Потім він видалив цю версію та оновив її іншим листом, у якому назвав себе законним "лідером" Бразилії.

"Я хочу сказати не лише своїм 60 мільйонам виборців, а й усьому бразильському народу, що я – лідер, а злочинці, які вкрали перемогу на виборах у Бразилії, є частиною злочинної організації, яка встановила тиранію", – зазначив політик.

Перемогу Лули визнали Федеральний виборчий суд Бразилії, світові лідери, міжнародні спостерігачі та навіть власна партія Болсонару. Вибори в країні відбулися у повній відповідності до правових та конституційних вимог, заявив голова виборчої комісії Кассіо Нунес Маркес.

У своєму листі Болсонару заперечив, що втік з Бразилії, заявивши, що виїхав, аби захистити себе та свою родину, а також щоб не стати жертвою "полювання на відьом", у проведенні якого він звинуватив Лулу та Верховний суд Бразилії.

"Хочу чітко заявити: я не втік з Бразилії. Я виїхав з Бразилії, але не покинув бразильський народ", – написав він.

Як повідомляв OBOZ.UA, у другий тур виборів у Бразилії вийшли чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та Флавіу Болсонару. Після підрахунку 99% бюлетенів Болсонару набрав 47,03% голосів, а Лула – 45,16%.

Виборчий штаб президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви звинуватив американську компанію Meta у можливому втручанні у виборчий процес на користь його суперника Флавіу Болсонару. Приводом стали ймовірні обмеження поширення дописів чинного глави держави та проблеми з відображенням його профілю в Instagram напередодні першого туру виборів.

Другий тур президентських виборів відбувся 25 жовтня. Перемогу здобув чинний 80-річний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва. За підсумками підрахунку 99,81% бюлетенів у другому турі Лула вийшов уперед із 51,76%, а Флавіу програв із 48,24%.

Схожі теми
СШАБразиліявиборипрезидентЛуїс Інасіу Лула да СілваЛуїс Інасіу Лула да Сілва
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!