"Я легітимний": Флавіу Болсонару, який утік до США, оголосив себе обраним президентом Бразилії

У середу, 28 жовтня, сенатор Флавіу Болсонару, прибувши до Сполучених Штатів, проголосив себе законним лідером Бразилії. Він стверджує, що став жертвою "виборчого перевороту", нібито здійсненого Верховним судом країни та президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, якого переобрали на четвертий термін.

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Останній переміг на виборах з перевагою у понад 4 мільйони голосів, однак Болсонару відмовився визнавати свою поразку. Про це пише Reuters.

Болсонару прибув до Маямі, таємно покинувши Бразилію, де він відмовився виконати постанову Верховного суду про здачу своїх паспортів у рамках розслідування щодо відмивання грошей. Сенатор подякував аргентинському лідеру Хав’єру Мілею за допомогу в організації поїздки, а також президенту США Дональду Трампу, який надав йому та його родині візи, за теплий прийом.

У своєму першому дописі в X Болсонару оголосив себе "обраним президентом". Потім він видалив цю версію та оновив її іншим листом, у якому назвав себе законним "лідером" Бразилії.

"Я хочу сказати не лише своїм 60 мільйонам виборців, а й усьому бразильському народу, що я – лідер, а злочинці, які вкрали перемогу на виборах у Бразилії, є частиною злочинної організації, яка встановила тиранію", – зазначив політик.

Перемогу Лули визнали Федеральний виборчий суд Бразилії, світові лідери, міжнародні спостерігачі та навіть власна партія Болсонару. Вибори в країні відбулися у повній відповідності до правових та конституційних вимог, заявив голова виборчої комісії Кассіо Нунес Маркес.

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У своєму листі Болсонару заперечив, що втік з Бразилії, заявивши, що виїхав, аби захистити себе та свою родину, а також щоб не стати жертвою "полювання на відьом", у проведенні якого він звинуватив Лулу та Верховний суд Бразилії.

"Хочу чітко заявити: я не втік з Бразилії. Я виїхав з Бразилії, але не покинув бразильський народ", – написав він.

Як повідомляв OBOZ.UA, у другий тур виборів у Бразилії вийшли чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та Флавіу Болсонару. Після підрахунку 99% бюлетенів Болсонару набрав 47,03% голосів, а Лула – 45,16%.

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Виборчий штаб президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви звинуватив американську компанію Meta у можливому втручанні у виборчий процес на користь його суперника Флавіу Болсонару. Приводом стали ймовірні обмеження поширення дописів чинного глави держави та проблеми з відображенням його профілю в Instagram напередодні першого туру виборів.

Другий тур президентських виборів відбувся 25 жовтня. Перемогу здобув чинний 80-річний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва. За підсумками підрахунку 99,81% бюлетенів у другому турі Лула вийшов уперед із 51,76%, а Флавіу програв із 48,24%.