WSJ: Іран потай від США накопичив тисячі ракет, йому допомогла Росія

Іран потай накопичив значний ракетний арсенал і наразі має до 2500 одиниць цього озброєння. Попри удари США та Ізраїлю по військових об’єктах, Тегеран поступово відновлює свої запаси й готується до можливого нового загострення.

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Крім того, Росія допомагає Ірану вдосконалювати розвідку та точніше визначати цілі для атак на Близькому Сході. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Тегеран відновив значну частину ракетних запасів

За даними американських посадовців, розвідка США оцінює ракетний арсенал Ірану в межах 1500–2500 одиниць. Такий запас озброєння дає Тегерану змогу завдавати ударів по американських об’єктах і цілях союзників Вашингтона в разі поновлення масштабних бойових дій.

Проте американські чиновники застерігають, що ці підрахунки не можна вважати точними. Через складність збору розвідданих наразі важко встановити, скільки ракет Іран може використати негайно, а скільки зберігає на складах.

Хоча удари США та Ізраїлю пошкодили іранські підприємства з виробництва ракет, країна продовжує поповнювати арсенал. Цей процес відбувається повільніше, ніж до війни, переважно завдяки використанню вже наявних комплектувальних. Крім того, Іран зберігає значні запаси безпілотників і ракет малої дальності.

Відновлення військового потенціалу Тегерана ставить під сумнів заяви представників адміністрації Дональда Трампа про повне знищення іранських збройних сил. За словами американських посадовців, ця обставина також впливає на дискусії у Вашингтоні щодо можливого відновлення спільних ударів по Ірану разом з Ізраїлем.

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В ізраїльському військовому командуванні також вважають, що Іран має понад 1500 балістичних ракет.

"Сімона Ледін, яка обіймала посаду заступника помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу під час першого терміну Трампа, заявила, що навіть мінімальна оцінка в 1500 ракет означатиме, що Іран поповнив понад половину своїх передбачуваних довоєнних арсеналів. Вона сказала, що Іран повністю відновив свій арсенал між 12-денною війною в червні 2025 року та початком нинішнього конфлікту в лютому", – йдеться у матеріалі.

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Іран посилює військові можливості за допомогою Росії

Іран застосовував балістичні ракети, безпілотники та нову тактику, щоб атакувати американські військові об’єкти, радари й системи раннього попередження на Близькому Сході. Через загрозу нових ударів частину військової техніки та інших ресурсів США перемістили до Ізраїлю.

Як наголошується у статті, точно оцінити ракетний потенціал Ірану складно через секретність Тегерана, залежність від різних виробників і невизначеність щодо можливостей відновлювати запаси з компонентів, які зберігаються під землею.

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Колишній аналітик ЦРУ, запрошений науковий співробітник Королівського коледжу Лондона Джим Ламсон заявив, що оцінки ускладнює і брак точних даних про іранський арсенал ще до початку війни, тому рівень упевненості в розвідувальних підрахунках може бути дуже низьким.

Знищення ракетного потенціалу Ірану було однією з головних цілей США та Ізраїлю на початку війни. Після спільної кампанії авіаударів обидві країни заявили про значні успіхи, а прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу стверджував, що іранську ракетну програму фактично знищено.

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Однак, за оцінкою ізраїльського військового посадовця, Іран відновлює запаси озброєння та готується до нового масштабного протистояння. Крім того, Тегеран підвищив ефективність атак завдяки кращій розвідувальній інформації, зокрема отриманій за сприяння Росії, та новій тактиці комбінованого застосування ракет і безпілотників.

"Річ не лише в розмірі цього арсеналу. Річ у тім, як Іран його використовує, і його командири навчилися кількох хитрощів, щоб бути ефективнішими", – сказав старший керуючий директор Trends US Білал Сааб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що попри багатомісячні авіаудари США та Ізраїлю, Іран здатний виробляти близько 50 балістичних ракет на місяць – приблизно половину від довоєнного показника. За оцінками західної розвідки, у його арсеналі може залишатися щонайменше 1700 таких ракет.