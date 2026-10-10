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Вивозили вантажівками: в Італії грабіжники вкрали 30 тис. пляшок вина на 5 млн євро і встановили "рекорд"

Катя ПомазанКатя Помазан
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Вивозили вантажівками: в Італії грабіжники вкрали 30 тис. пляшок вина на 5 млн євро і встановили "рекорд"
Резервне виробництво вина. Джерело: ANSA.

В Італії сталося одне з найбільших пограбувань виноробні в історії країни. Відомо, що з підприємства Marchesi Antinori викрали вино загальною вартістю близько 5 млн євро. Злочинці заздалегідь підготувалися до крадіжки та вивезли продукцію двома вантажівками.

Керівництво компанії тепер попереджає покупців про ризик придбання викрадених пляшок. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Крадіжка сталася в ніч проти неділі на підприємстві виноробної компанії Marchesi Antinori в місті Кортоні, що в провінції Ареццо, регіон Тоскана. У пограбуванні брали участь щонайменше семеро осіб.

Зловмисники спочатку вивели з ладу систему сигналізації та камери відеоспостереження у винному сховищі. Після цього вони проникли на територію підприємства з двома вантажівками та завантажили пляшки за допомогою навантажувачів, які використовували на самій виноробні.

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Зникнення продукції виявили лише в понеділок уранці, коли працівники прибули на роботу.

Загалом злочинці забрали 30 тис. пляшок вина врожаю 2023 року. Серед них – 10 тис. пляшок Solaia, а також продукція марок Tignanello та Guado al Tasso. Вартість однієї пляшки становить від 120 до 300 євро.

Особливу увагу привертає Solaia – вино, яке виробляють обмеженими обсягами. Щорічно випускають лише близько 60-70 тис. пляшок цього напою. Тому збут такої кількості викраденої продукції може викликати підозри на ринку.

Генеральний директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла заявив, що до пограбування могла бути причетна добре підготовлена злочинна група. Насправді це можуть бути ті самі люди, які останніми місяцями нападали на інші виноробні в Італії.

Пограбування такого масштабу та з настільки значними збитками раніше не траплялося в країні.

У Marchesi Antinori вже повідомляють клієнтів у різних країнах про крадіжку та закликають бути обережними з пропозиціями, які надходять поза офіційними каналами продажу.

Котарелла висловив сподівання, що викрадене вино вдасться знайти. Він також поставив під сумнів можливість безперешкодного продажу такої кількості дорогих пляшок на міжнародному ринку та наголосив, що компанія прагне захистити покупців від придбання краденої продукції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у французькому місті Іссуарі викрали бронзову обкладинку "Книги Одкровення", дизайн якої створив художник Сальвадор Далі. Унікальний витвір мистецтва важить 150 кілограмів і прикрашений золотом та дорогоцінним камінням.

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ІталіяКрадіжкарозкраданнявино
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