Винищувачі перехопили літак над резиденцією Трампа: подробиці інциденту

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Кремль вигадав сім способів зламати Україну. Як розбити плани ворога? Інтерв’ю з генералом РоманенкомКремль вигадав сім способів зламати Україну. Як розбити плани ворога? Інтерв’ю з генералом РоманенкомВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ: дані Генштабу"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнамиВ мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоУкраїнці не мають скаржитись на ціни: в мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоВідбиття повітряної атаки РФОкупанти вдарили по Україні понад 150 дронами, сили ППО збили більшість із них: наслідки атаки в областяхРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаТрамп сказав, чи матиме справи з Україною після війни і чи вони з Меланією приїдуть у КиївТрамп сказав, чи матиме справи з Україною після війни і чи вони з Меланією приїдуть у КиївРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоІлон Маск в Білому доміСоюзники України після вибриків Маска зі Starlink шукають супутникову альтернативу – WSJДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихіднихДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

Винищувачі перехопили літак над резиденцією Трампа: подробиці інциденту

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
522
Винищувачі перехопили літак над резиденцією Трампа: подробиці інциденту
Ілюстративне фото. Винищувач. Джерело: gettyimages

Винищувачі військово-повітряних сил США перехопили цивільний літак, який увійшов до зони тимчасового обмеження польотів у Флориді. Там розташована резиденція президента США Дональда Трампа.

Пілот виконав отримані інструкції та залишив обмежену зону повітряного простору. Про це повідомило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Що сталося

Зазначається, що цивільний літак порушив тимчасові обмеження на польоти над Палм-Біч у Флориді, де розташована  резиденція президента США Дональда Трампа – маєток Мар-а-Лаго.

У командуванні розповіли, що винищувачі Континентального регіону NORAD США (CONR) виявили та перехопили літак загальної авіації, який перетнув зону тимчасового обмеження польотів (TFR). Вона була встановлена Федеральним управлінням цивільної авіації США над Палм-Біч у Флориді.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
1,6 т.
У Франції використали український досвід війни для оснащення вертольотів дронами: що відомо
1,6 т.
У Франції використали український досвід війни для оснащення вертольотів дронами: що відомо
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
1,4 т.
У Латвії виявили уламки дрона невідомого походження: місцеві жителі чули звук вибуху
1,4 т.
У Латвії виявили уламки дрона невідомого походження: місцеві жителі чули звук вибуху
Софія ЗакревськаСофія Закревська
1,3 т.
Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото
1,3 т.
Замість турбін – квартири, музеї, офіси та громадські центри: як колишні електростанції отримують нове життя. Фото

Військові США виконали маневр, щоб привернути увагу пілота. Після цього він вийшов на зв’язок, виконав отримані інструкції та залишив обмежену зону повітряного простору.

У командуванні закликали пілотів перед кожним вильотом перевіряти актуальну інформацію для співробітників авіації, де містяться дані про обмеження та інші зміни в повітряному просторі. Це допоможе уникнути таких ситуацій.

Допис командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в соцмережі Х.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що під час контактів США і Росії щодо завершення війни проти України сторони обговорювали газовий проєкт на Алясці. За даними медіа, російський енергетичний гігант "Новатек" міг таємно фінансувати американську компанію. На перший погляд, запропонований проєкт виглядає так, ніби він сприятиме досягненню мети адміністрації Дональда Трампа щодо глобального "енергетичного домінування".

Схожі теми
винищувачСШАлітакзаборонаДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!