Винищувачі перехопили літак над резиденцією Трампа: подробиці інциденту

Винищувачі військово-повітряних сил США перехопили цивільний літак, який увійшов до зони тимчасового обмеження польотів у Флориді. Там розташована резиденція президента США Дональда Трампа.

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Пілот виконав отримані інструкції та залишив обмежену зону повітряного простору. Про це повідомило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Що сталося

Зазначається, що цивільний літак порушив тимчасові обмеження на польоти над Палм-Біч у Флориді, де розташована резиденція президента США Дональда Трампа – маєток Мар-а-Лаго.

У командуванні розповіли, що винищувачі Континентального регіону NORAD США (CONR) виявили та перехопили літак загальної авіації, який перетнув зону тимчасового обмеження польотів (TFR). Вона була встановлена Федеральним управлінням цивільної авіації США над Палм-Біч у Флориді.

Військові США виконали маневр, щоб привернути увагу пілота. Після цього він вийшов на зв’язок, виконав отримані інструкції та залишив обмежену зону повітряного простору.

У командуванні закликали пілотів перед кожним вильотом перевіряти актуальну інформацію для співробітників авіації, де містяться дані про обмеження та інші зміни в повітряному просторі. Це допоможе уникнути таких ситуацій.

Допис командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в соцмережі Х. Джерело: Скриншот допису

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