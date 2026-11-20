У Республіканській партії США дедалі частіше обговорюють кандидатуру державного секретаря Марко Рубіо як можливого наступника Дональда Трампа на президентській посаді. Його вважають політиком, здатним об’єднати різні фракції республіканців і водночас залучити виборців за межами прихильників MAGA.

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Тоді як перспективи Джей Ді Венса на президентську кампанію 2028 року стали менш визначеними. Про це пише The Hill, посилаючись на представників Республіканської партії, союзників Рубіо та колишніх чиновників адміністрації Трампа.

Рубіо може стати компромісною кандидатурою для республіканців

Після поразки республіканців на проміжних виборах, які стали серйозним ударом по позиціях Трампа, у партії почали шукати політика, здатного зберегти підтримку консервативного електорату та повернути довіру ширшого кола виборців.

Рубіо, який раніше був сенатором від Флориди та балотувався у президенти у 2016 році, знову опинився в центрі політичної уваги. Його прихильники вважають, що він має перевагу завдяки досвіду роботи в адміністрації Трампа та власному політичному авторитету.

Один із колишніх помічників Трампа назвав Рубіо найбільш перспективним кандидатом серед потенційних претендентів на номінацію від республіканців.

"Рубіо найкраще підготовлений до того, щоб реально перемогти у 2028 році. Венс, Круз і навіть ДеСантіс, якого я вважаю найкращим консервативним губернатором за останні 50 років, зазнали б нищівної поразки", – заявив він.

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На думку співрозмовника, держсекретар може стати своєрідним містком між різними групами всередині партії, оскільки зберігає зв’язок із Трампом, але водночас має довіру тих республіканців, які прагнуть змінити політичний курс.

Колишній представник президентської кампанії Рубіо Джейсон Кейбел Роу також вважає, що політик має значні шанси на висування.

"Я думаю, що для нього є дуже широкий простір. Він продемонстрував свої здібності на посаді держсекретаря і, на мою думку, справляється з цим не гірше за будь-якого іншого члена кабінету Трампа, не беручи на себе значну частину політичних недоліків президента", – зазначив він.

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Чому Венс втрачає позиції

Віцепрезидент Джей Ді Венс опинився під критикою частини республіканців після того, як пов’язав поразку партії на проміжних виборах із війною проти Ірану. Його заяви викликали невдоволення серед деяких представників партії та, ймовірно, самого Трампа.

Президент спочатку не став різко реагувати на слова Венса, однак пізніше наголосив, що той мав підтримати рішення щодо Ірану, аргументуючи його необхідністю забезпечення національної безпеки США.

На цьому тлі оточення віцепрезидента почало давати сигнали, що він може взагалі не брати участі у президентських виборах 2028 року.

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Рубіо також не визначився з планами

Попри зростання популярності, сам Рубіо поки не оголосив про намір балотуватися. Деякі його союзники вважають, що участь у кампанії 2028 року може бути ризикованою, а політику вигідніше перечекати складний для республіканців період і спробувати свої сили у 2032 році.

Додатковим фактором є Трамп, який, за інформацією співрозмовників видання, просив Рубіо залишитися в адміністрації довше. Поєднання президентської кампанії з посадами держсекретаря та радника з національної безпеки було б складним завданням.

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Водночас Трамп уже називав і Венса, і Рубіо потенційними кандидатами на президентську посаду, а також допускав їхню участь у спільному виборчому тандемі.

Республіканський стратег Форд О’Коннелл вважає, що незалежно від результатів проміжних виборів, Трамп збереже значний вплив на визначення майбутнього кандидата від партії.

"Трамп має величезний вплив на те, хто стане наступним кандидатом у президенти від республіканців", – зазначив він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що все більше республіканців у Конгресі США прагнутьвисунути державного секретаря Марко Рубіо кандидатом на наступних президентських виборах, які відбудуться 2028 року. Вони намагаючись оговтатися від нищівної поразки на проміжних виборах, тож розглядають варіанти крім віцепрезидента Джей Ді Венса.