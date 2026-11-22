Крилаті ракети Х-101, які Росія запустила по Польщі 20 листопада, зовсім нові: вони були виготовлені в четвертому кварталі 2026 року на заводі в місті Дубна (Московська область РФ). На уламки очікують подальші спеціалізовані дослідження.

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Про це в неділю, 22 листопада, проінформував прокурор Марцін Козак, речник Окружної прокуратури в Любліні (РП). Повідомлення опубліковане на офіційному сайті відомства.

Встановлено, що всі три об'єкти, знайдені на польській території в п'ятницю, є ракетами Х-101 (раніше розповсюджувалася інформація про дві ракети й один безпілотник).

Уламки російський КР виявлено поблизу населених пунктів:

Новий Липовець (Білгорайський повіт Люблінського воєводства);

(Білгорайський повіт Люблінського воєводства); Рудник (Ніжанський повіт Підкарпатського воєводства);

(Ніжанський повіт Підкарпатського воєводства); Молодич (Ярославський повіт Підкарпатського воєводства).

"Попередні висновки також свідчать про те, що всі ракети були виготовлені в четвертому кварталі 2026 року на заводі в Дубні", – заявив Марцін Козак. Прокуратура спирається на відомості, отримані "після огляду місць інцидентів і висновків, зроблених за участю фахівців із військової техніки й озброєння".

Роботи на місцях, станом на неділю, були завершені в Новому Липовці та Руднику.

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Що стосується села Молодич, то "через стан місцевості та темряву огляд сьогодні не міг бути завершений, заходи були призупинені та будуть відновлені завтра (23 листопада. – Ред.) вранці". Місце падіння ракети будуть охороняти від несанкціонованого доступу.

Що передувало

Порушення повітряного простору на південному сході Польщі сталося рано-вранці 20 листопада на тлі однієї з найбільших російських атак на захід України. На територію РП залетіли три повітряні об'єкти. Два з них упали в Підкарпатському воєводстві, один – у Люблінському. Ніхто з мешканців не постраждав.

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Тоді в небі над Польщею перебували два шведські винищувачі Gripen, що діяли під керівництвом Об'єднаного повітряного оперативного центру НАТО, польські F-16, літаки раннього попередження та командування і навіть нідерландський літак для дозаправлення в повітрі.

Пілоти отримали дозвіл на збиття цілей, але жодну не було перехоплено. За даними ЗМІ, військові не змогли ідентифікувати об'єкти через "надзвичайно складні погодні умови".

Як писав OBOZ.UA, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) 23 листопада відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради. Приводом для екстреного збору є порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.