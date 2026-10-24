Вуличні протести докотились до Чехії: у Празі натовп намагався силою прорватися до парламенту

Увечері 23 жовтня в Празі кілька десятків учасників протесту спробували силоміць потрапити до Палати депутатів парламенту Чехії. Правоохоронці зі спеціального підрозділу з охорони громадського порядку не допустили проникнення, після чого ситуацію вдалося стабілізувати.

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Про це повідомило чеське видання Novinky. Речниця поліції Єва Кропачова зазначила, що внаслідок інциденту нікого не затримали.

Акція протесту відбулася на Малостранській площі поблизу будівлі парламенту. Люди почали збиратися там ще вдень, а до вечора кількість учасників сягнула кількох сотень.

Частина протестувальників підійшла до входу в парламент і почала скандувати гасла, зокрема "З нас досить". Також учасники акції вимагали вийти до них міністра культури Ото Клемпіржа.

"Ото, виходь" та "Ми платимо тобі з наших податків", вимагають протестувальники.

Під час протесту також стався конфлікт між кількома демонстрантами та депутатом від партії SPD Ярославом Фолдиною, який вийшов із будівлі. У ситуацію втрутилися поліцейські, які розділили учасників суперечки.

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Причиною невдоволення стало рішення урядової коаліції скасувати абонентську плату за Чеське телебачення та Чеське радіо. Відповідний законопроєкт передбачає зміну системи фінансування суспільних мовників.

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У п’ятницю ввечері парламент розпочав розгляд документа. Опозиція та учасники протесту побоюються, що запропоновані зміни можуть поставити під загрозу незалежність суспільних медіа.

Додаткове обурення викликало рішення змінити порядок розгляду законопроєктів. У п’ятницю голова фракції SPD Радім Фіала несподівано запропонував перенести розгляд документа про фінансування суспільних мовників на раніший час.

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За пропозицією урядової коаліції, парламент мав розглянути законопроєкт для ухвалення в ніч проти суботи, 24 жовтня.

Нещодавно пройшли протести на площах у Лісабоні та Порту, де після початку протестів проти житлової кризи залишалися намети. У столиці Португалії під час демонтажу табору затримали 55 осіб, які чинили опір правоохоронцям.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в центрі Белграда відбулися масові мітинги, у яких у четвер, 22 жовтня, взяли участь близько 150 000 прихильників студентського руху Сербії. Учасники акції прагнуть витіснити партію лідера Александара Вучича з вирішальних парламентських виборів, що відбудуться 25 жовтня.