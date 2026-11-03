"Вторгнення може відбутись вже у листопаді": Туск повідомив про першу серйозну провокацію на кордоні з Росією

Польща посилила охорону кордону з Калінінградською областю після попереджень про можливі диверсії та проникнення озброєних людей. У ніч на 3 листопада прикордонники помітили підозрілих осіб із ліхтарями, які перебували поблизу польсько-російського кордону.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів RMF24 про інцидент 3 листопада на початку засідання Ради міністрів. За його словами, прикордонна служба оперативно передала інформацію про підозрілий рух на півночі країни, після чого польські силовики провели необхідні заходи та запобігли можливій провокації.

Попередження про загрозу

Туск заявив, що польські спецслужби та служби країн-союзників заздалегідь отримували інформацію про можливі диверсії, провокації або акти саботажу на кордоні з Росією. Особливу увагу звертали на перші дні листопада.

За словами глави польського уряду, попередження стосувалися не лише провокацій, а й можливого проникнення на територію Польщі озброєних людей у першій половині листопада.

Про можливий розвиток таких подій також попереджав головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Після отримання більш конкретної інформації польська влада вирішила посилити присутність силовиків на кордоні. Туди направили значні сили поліції, антитерористичні підрозділи та додаткові сили прикордонної служби.

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Туск наголосив, що ситуація залишається напруженою, а польські служби мають бути готовими до подальших провокацій з боку Росії.

Операція на кордоні

За інформацією журналіста RMF FM Кшиштофа Зади, польські служби цієї ночі проводили операцію поблизу міста Сепополь у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Саме там прикордонники помітили підозрілих людей із ліхтарями.

Польський кордон порушений не був. Помічені особи відступили вглиб Калінінградської області Росії.

Дональд Туск повідомив, що в Головному управлінні поліції Польщі створили штаб спеціальної операції. Вона охоплює Вармінсько-Мазурське та Підляське воєводства. До роботи штабу також залучили прикордонну службу.

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Прем'єр-міністр окремо застеріг, що цієї ночі Польща не уникнула якоїсь конкретної трагедії, однак ситуація вимагає постійної уваги.

"Напруження та ескалація з боку Росії можуть тривати, і ми й надалі повинні бути зосередженими та готовими запобігати можливим провокаціям", – заявив Туск.

Він закликав силові структури зберігати готовність до подальшого розвитку подій на польсько-російському кордоні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що cилові структури Польщі розгорнули на кордоні з Калінінградською областю РФ превентивну спецоперацію та створили спеціальний координаційний штаб в Головному управлінні поліції для протидії можливим російським диверсіям. До спеціальної операції залучили додаткові підрозділи поліції, військових, прикордонників та спеціальні служби.

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В серпні 2026, Дональд Туск заявив про сигнали серйозної підготовки Росії до ескалації напруженості. Під час зустрічі з учасниками "Кампус Польща майбутнього" в Ольштині, він наголосив, що найближчі 7-8 місяців можуть бути критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Ще раніше, США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка готовності НАТО до реагування. Москва нібито розглядає різні сценарії ескалації, щоб посилити тиск на західних союзників і домогтися припинення військової допомоги Україні.